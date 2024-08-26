В Новосибирской области стартовал самый масштабный фестиваль науки и искусства за Уралом «ТехноАрт»

С 26 августа по 1 сентября улица Ленина в центре Новосибирска станет главной научно-культурной улицей страны.
Каждый из семи дней фестиваля будет посвящен одному виду искусства: архитектуре, театру, фотографии, литературе, музыке, кино и танцу, – и их взаимодействию с наукой.
Три финальных дня, с пятницы по воскресенье, станут самыми яркими. Шоумен Александр Пушной и актер театра и кино Евгений Цыганов проведут творческие встречи и выступят с концертами. А в финале состоится концерт одной из самых известных инди-поп-певиц нашей страны Тоси Чайкиной.
Значимой частью «ТехноАрта» станет фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний», в котором примут участие представители кинокомиссий различных регионов, продюсеры научных, документальных и игровых фильмов. Совместно с новосибирскими кинематографистами и сотрудниками культуры они начнут разработку дорожной карты киноиндустрии Новосибирской области.
Вход на все мероприятия свободный. Подробная программа – на сайте фестиваля техноарт-фест.рф.
Организатор фестиваля – Правительство Новосибирской области и Фонд научно-технологического развития Новосибирской̆ области.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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