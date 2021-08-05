Образовательный центр «Солнечный город» запустил онлайн-школу для родителей

Образовательный центр «Солнечный город» (проект ДБФ «Солнечный город») запустил платформу с образовательными курсами для родителей («Школа осознанного родительства» и «Школа приемных родителей»), а также для специалистов, работающих в сфере профилактики семейного неблагополучия.

Каждый курс состоит из видеолекций различных специалистов сферы семьи и детства, юристов, бизнес-тренеров и психологов. Программа каждого направления выстроена на основе реальных запросов от специалистов, консультаций с кровными и приемными семьями, а также с учетом практики работы в сиротских учреждениях. Каждая лекция – это не пересказ популярных книг, материалы разрабатывали ведущие российские эксперты, также в занятия включены практики, которые легко применимы в жизни и работе и были опробованы «на земле».

Например, программы «Школы осознанного родительства» и «Школы приемных родителей» включают лекции по основам возрастной и поведенческой психологии, нормам сексуального развития и полового воспитания, психологии семейных отношений, правовым и медицинским аспекты. А курс для специалистов направлен на развитие необходимых в работе компетенций: умение устанавливать доверительный контакт, понимание специфики детей с опытом сиротства, технология работы со случаем и мотивация людей на изменения.

«Мы уверены, благополучие ребенка в первую очередь зависит от того, будет ли с ним рядом понимающий взрослый, который станет для него опорой в жизни. Это касается не только приемных родителей, но и кровных мам и пап. Ведь нас никто не учит быть родителями. И взрослым приходится осваивать эту роль уже в процессе: учиться понимать потребности и мотивы поведения ребенка, правильно следить за его здоровьем и развитием. Мы верим, что имея подобные знания, многие семьи смогут успешно справится с различными непростыми ситуациями, которые могут произойти в процессе воспитания. Это поможет предотвратить конфликты и кризисы, а значит уменьшит количество семей, который специалисты называют «кризисными».

Огромное спасибо благотворительному фонду CSS только благодаря их финансовой поддержке нам удалось не просто снять видеоролики, а создать целую площадку, где каждый сможет найти полезные материалы», – отмечает Анна Волкова, директор образовательного центра «Солнечный город».

Доступ ко всем курсам предоставляется бесплатно. Во время обучения каждый желающий может получить обратную связь от кураторов образовательного центра, а для закрепления знаний и самостоятельной проверки подготовлены короткие тесты и проверочные работы. По окончании курса всем студентам будет выдан электронный сертификат об обучении.