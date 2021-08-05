Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению нового тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник» во время посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ), передает ТАСС .

По данным Минобороны, НАЗ «проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 в рамках программы «Охотник».

3 августа 2019 года экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова — филиал ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). Основная продукция НАЗ — принятый на вооружение фронтовой бомбардировщик Су-34. Эти самолеты успешно используются в ВКС России и демонстрируют высокие эксплуатационные качества. В этом году НАЗ празднует 90 лет со дня образования. За все время существования предприятия на нем произведено более 30 тыс. самолетов. Предприятие по праву входит в число ведущих мировых производителей военной авиационной техники.