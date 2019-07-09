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Общественники Новосибирска проверили ход капремонта на тепломагистралях

  • 09/07/2019, 10:08
В пятницу, 5 июля, участки капитальных ремонтов теплосетей на перекрестке Мичурина и Фрунзе, а так же улице Демьяна Бедного посетили городские блогеры, общественники и журналисты.

Общественники Новосибирска проверили ход капремонта на тепломагистраляхОни оценили темпы и масштаб работ Сибирской генерирующей компании по замене самых изношенных участков городских тепломагистралей.

В Новосибирске ремонт теплосетей начали в июне. На сегодняшний день на восьми участках из двенадцати энергетики активно ведут работы. Разрыто почти 600 метров грунта, из планируемых 5 километров, демонтировано 490 метров старых труб.

За последние три года на месте пересечения улиц Мичурина и Фрунзе произошло десять серьезных аварий. Кроме возраста труб, а это более 20 лет, на износ теплосетей влияет и их расположение. Практически все трубопроводы проложены под транспортными магистралями, что увеличивает внешнее воздействие на металл. Также ускоряет темп коррозии трубопровода его соседство с электрическими коммуникациями и линиями питания горэлектротранспорта.

Во время посещения объектов ремонта блогеры, журналисты и общественники увидели состояние старых  труб, которые извлекли из-под земли. Однако большинство вопросов, звучавших во время инспекции, касалось темы ограничения движения транспорта  и сужения проезжей части на время производства ремонта. Как отметили энергетики, к сожалению, невозможно проводить ремонтные работы без этой меры и масштабных разрытий, ведь диаметр труб магистральных сетей на некоторых участках достигает 1000 миллиметров.

Отметим, из-за постоянно растущей динамики дефектов на трубопроводах большого диаметра, приоритет при выборе участков для капитального ремонта в этом году отдан магистральным сетям. На подготовку сетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону СГК направляет 721 миллион рублей. Работы на большинстве участков планируют завершить до конца августа.

Актуальная информация о ходе ремонтов размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

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