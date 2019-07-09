Международный форум технологического развития «Технопром-2019» пройдет в Новосибирской области 18-20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Деловая программа форума «Технопром» в 2019 году рассчитана на 3 дня и будет включать в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям, как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. Для наглядной демонстрации достижений в науке и промышленности в рамках форума пройдут выставочные мероприятия.

Отмечается, что проект деловой программы VII международного форума технологического развития «Технопром» в настоящее время находится в стадии формирования и экспертного обсуждения. Уже определена ключевая тема предстоящего форума – «Наука новой эры: технологии трансформации».

Целевой аудиторией предстоящего форума станут топ-менеджеры крупного российского бизнеса, представители деловых кругов из государств-участников Содружества Независимых Государств и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.

Фото: Юлия Данилова