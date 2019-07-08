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Третий самовыдвиженец заявил об участии в выборах мэра

К участию будущего кандидата подвигла неудовлетворительная работа управляющей компании.
  • 08/07/2019, 19:14
Третий самовыдвиженец заявил об участии в выборах мэра

По информации муниципальной избирательной комиссии документы на участие в выборах подал самовыдвиженец Андрей Везнер, управляющий ИП Везнер С.И. Как пояснил сам Везнер, подтвердив эту информацию в комментарии редакции, это его первое участие в избирательных кампаниях.

 Думаю, что надо завоевать доверие людей, а не прикрываться идеями, которые не всегда поддерживаются большей частью населения,  комментирует Везнер желание выдвигаться самостоятельно, а не при поддержке политической партии.  Ведь партия  это лишь часть общества. А мне бы хотелось, чтобы меня и мои начинания поддержали больше, чем часть.

По словам будущего кандидата, к участию в выборах, его подвигла конфликтная ситуация родственников с обслуживающей дом управляющей компанией.

 Есть вещи, которые можно привести к порядку за короткое время,  считает собеседник издания.  Мои родители живут в многоквартирном доме. Более двух лет у собственников дома идёт тяжба с управляющей компанией, и сейчас ситуация доходит до абсурда. А наш муниципалитет действует против мнения собственников. Я полагаю, что подобная ситуация в городе складывается повсеместно, это уже не первый случай. Я не могу безучастно смотреть, когда мои родные от этого страдают.

В настоящее время потенциальный кандидат уже приступил к сбору подписей новосибирцев.

Напомним, что документы в городской избирком в качестве самовыдвиженцев ранее подали координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко и пенсионер Анатолий Бабаев. Из кандидатов, идущих на выборы от политических партий уже зарегистрировались действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), его бывший заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные») гендиректор ООО «Адвокат  плюс» Александр Гультяев («Партия Возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), Сергей Проничев, предприниматель (партия «Роста»). Также об участии объявили телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»).

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

Фото: группа ЦИК РФ ВКонтакте

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