Общественники пытаются спасти Кирзинский заповедник от исчезновения

В адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова направлено обращение о недопустимости принятия в текущей редакции проекта нового Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Кирзинский», опубликованного для общественного обсуждения. Инициаторами обращения выступила межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу».

Общественники отмечают, что новый проект допускает на территории заказника сплошные санитарные рубки и сплошные рубки для строительства линейных объектов, а также проезд автотранспорта вне дорог на значительной части территории.

— Застройка объектами капитального строительства, проведение сплошных рубок, массовый проезд техники вне дорог создают угрозу деградации природных ландшафтов, нарушения среды обитания животных и растений, усиления фактора беспокойства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Всё это противоречит задачам, возложенным на федеральный заказник, — говорится в сообщении.

Экспертный совет по заповедному делу полагает, что проект Положения о заказнике не в полной мере соответствует законодательству об особо охраняемых природных территориях и его реализация в представленной редакции может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира.

Федеральный заказник «Кирзинский» расположен в Барабинском и Чановском районах Новосибирской области на площади 120 000 га. Он имеет исключительную экологическую ценность и играет важную роль в деле сохранения природного наследия Западной Сибири. Его территория включает участок водно-болотных угодий международного значения («Чановская система озёр»), находящихся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, – места массового гнездования, предотлётных скоплений и остановок на пролёте водоплавающих и околоводных птиц. Природные комплексы заказника являются средой обитания целого ряда объектов животного и растительного мира, занесённых в красные книги Российской Федерации и Новосибирской области, а также ценных охотничьих ресурсов. Здесь сохраняется одна из крупнейших в стране группировок сибирской косули.

Напомним, в начале 2023 года заказник «Кирзинский» был переведен под контроль Васюганского заповедника. Ранее заказник входил в зону полномочий Саяно-Шушенского заповедника. Бывший руководитель заказника Вячеслав Ермолик оказался в центре скандала. Он находится под следствием с конца 2022 года. Тогда он стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной охоты на территории Заказника. Его подозревают в получении взяток за возможность попасть на сафари в заповедном лесу, в котором охота запрещена. В середине сентября к 11 эпизодам получения взяток и семи эпизодом организации незаконной охоты добавилось дело о незаконном хранении патронов.

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