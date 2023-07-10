Туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается

Всегда приятно ломать стереотипы

И особенно приятно, когда твой родной регион открывается с новой стороны и находит новые точки своего развития, которые ранее либо вовсе не использовались, либо использовались недостаточно эффективно.

В прошлом году Новосибирская область отмечала 85-летний юбилей. По этому приятному поводу было сказано много теплых слов, и при этом всячески подчеркивалась роль и статус региона как экономического, делового, промышленного, транспортного, научного, спортивного и культурного центра Сибири и всей страны. Отмечалось, что это молодой, динамично растущий регион с богатыми традициями и хорошими перспективами дальнейшего развития, прежде всего за счет трудового, интеллектуального и творческого потенциала его жителей.

Что ж, спорить с этим трудно — Новосибирская область и впрямь имеет немало ресурсов и возможностей для поступательного движения вперед даже в нынешнее непростое время. И, как представляется, одним из важнейших драйверов развития экономики региона в обозримой перспективе может стать сфера туризма.

И здесь как раз к вопросу о стереотипах

Известно, что Сибирский федеральный округ является весьма развитым в туристическом смысле регионом. Говоря о сибирском туризме, в первую очередь в голову приходят такие туристически привлекательные объекты, как озеро Байкал, горнолыжный курорт «Шерегеш», национальный парк «Красноярские Столбы», Горная Шория, неповторимые красоты Алтая, природный парк «Ергаки» и многое другое. Этот список можно продолжать практически ad infinitum. Пожалуй, в каждом регионе СФО можно составить обширный перечень местных достопримечательностей, которые по возможности обязательно стоит посетить. Даже в Республике Тыва, где, согласно статистике, наблюдается наименьший туристический поток, можно перечислить целый ряд крайне любопытных с туристической точки зрения объектов. Я бы здесь выделил знаменитое озеро Сватиково, известное своими целебными свойствами за счет большого содержания соли. Собственно, по-тувински оно так и называется — Дус-Холь («дус» — соль и «холь» — озеро).

Но времена меняются, и сегодня ситуация выглядит уже совсем иначе

Конечно, в Новосибирской области тоже хватает подобных природных красот. Это озера Чаны и Карачи, известные далеко за пределами области, а также, возможно, чуть менее известное, но весьма живописное озеро Горькое в Купинском районе недалеко от деревни Новоключи. Это озеро славится своей лечебной грязью, а на его побережье создан лечебно-оздоровительный комплекс. Кроме того, нельзя не отметить такие достопримечательности, как Буготакские сопки, Васюганские болота, Кирзинский заказник в Барабинской лесостепи, Бердские скалы, Беловский водопад недалеко от деревни Белово, Улантова гора, Ботанический сад в Академгородке, так называемые «Новосибирские Мальдивы» (как прозвали искусственное гидротехническое сооружение — золоотвал за ТЭЦ-5 — за характерный голубой цвет воды, создающий необычайно красивый визуальный эффект) и т.д. В общем, интересностей у нас хватает. Другое дело, что традиционно так сложилось, что на фоне Алтая, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей Новосибирская область никогда не считалась и не воспринималась как регион с высоким туристическим потенциалом.

Это подтверждается статистикой. Так, по итогам 2022 года объем платных туристических услуг в Новосибирской области вырос вдвое к предыдущему году и составил 18 млрд рублей. По этому показателю наша область заняла первое место по СФО и восьмое по стране в целом. В гостиницах, санаториях и домах отдыха разместились 1,3 млн человек, а число ночевок составило 3,8 млн (первое место по СФО и одиннадцатое по стране). Кроме того, общее число турпоездок в область составило 2,9 млн (первое место в СФО и девятое по стране). Подавляющее большинство гостей нашей области составляют жители соседних регионов. Главным образом, в Новосибирской области развивается культурно-познавательный, научно-популярный, гастрономический, рекреационный, экологический и медицинский туризм. К нам приезжают с самыми разными целями: увидеть природные красоты, воспользоваться медицинскими услугами, посетить зоопарк, планетарий, Технопарк Академгородка, культурные и спортивные мероприятия.

Несомненно, большую роль в развитии туризма играет статус Новосибирска как крупного транспортного узла, и при всех природных богатствах области именно Новосибирск является основным центром туризма в регионе. Согласно имеющимся данным, ежегодный пассажиропоток железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный превышает 16 млн человек, а крупнейший за Уралом аэропорт Толмачево посещают около 7-8 млн человек. Правда, говоря о цифрах, нужно делать оговорку, что недостатки туристического учета в области туризма не позволяют определить долю прибывших в область именно с целью традиционных форм туризма, также не учитывается дифференциация по срокам пребывания. Так что приводимая статистика весьма условна, но тем ни менее она дает общую картину положения дел в сфере туризма в регионе.

Более подробно с туристическим потенциалом области можно ознакомиться на Туристическом портале Новосибирской области.

Перспективы на будущее

Если говорить о перспективах на будущее, то, насколько известно, власти региона планируют не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем намереваются вкладывать значительные средства в развитие туризма, в том числе в рамках реализации программы «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденной Постановлением Правительства НСО от 30.12.2021.

Так, в последнее время много говорится о масштабном и амбициозном проекте «Озерный кластер», в рамках которого предполагается максимально использовать туристический потенциал озер Чаны и Карачи.

в Краснозерском и Татарском районах на эти средства будут обновлены краеведческие музеи (Петропавловский краеведческий музей имени Н.М. Бахмацкого и Историко-краеведческий музей имени Н.Я. Савченко соответственно),

в Сузунском районе облагородят прибрежную полосу реки Нижний Сузун,

в Маслянинском районе на месте слияния рек Бердь и Суенга проложат туристско-информационную экотропу,

в Черепановском районе планируется создание туристической зоны на границе с Алтайским краем,

в Ордынском районе реконструируют парк культуры и отдыха «Луневка»,

в Убинском районе появится «Рямовой островок» — туристический объект, символизирующий рям (многолетний лес на верховом болоте).

Помимо этого, известно, что в текущем годубудут направлены 95 млн рублей, при этом объем субсидий муниципалитетам составит 45 млн рублей. Среди них уже подведены итоги конкурса на получение данных денежных средств: семь районов области победили в конкурсном отборе регионального Министерства экономического развития:

В том числе благодаря поддержке региональных властей в разных районах области ежегодно возникают новые точки притяжения туристов:

база отдыха «АПИ хуторок» в Сузунском районе,

пасека Романовых в Мошковском районе,

ферма «Коза-егоза» в Новосибирском районе,

страусиная ферма в Колыванском районе,

дорожный комплекс «Хуторок» в Каргатском районе и многие другие.

Словом, как выясняется, туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается. Понятно, что в этой сфере еще остается немало проблем, в первую очередь связанных с совершенствованием инфраструктуры, качества сервиса и транспортной доступности туристических объектов. Но главное, что есть положительная тенденция и прослеживается четкий вектор, по которому, хочется верить, туризм в нашей области будет поступательно двигаться вперед. Все предпосылки для этого есть.

Ранее редакция рассказывала о том, что в рамках кластера «Обские парки» в Новосибирске построят крупный санаторий.