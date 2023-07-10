Туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается

И особенно приятно, когда твой родной регион открывается с новой стороны и находит новые точки своего развития, которые ранее либо вовсе не использовались, либо использовались недостаточно эффективно.
В прошлом году Новосибирская область отмечала 85-летний юбилей. По этому приятному поводу было сказано много теплых слов, и при этом всячески подчеркивалась роль и статус региона как экономического, делового, промышленного, транспортного, научного, спортивного и культурного центра Сибири и всей страны. Отмечалось, что это молодой, динамично растущий регион с богатыми традициями и хорошими перспективами дальнейшего развития, прежде всего за счет трудового, интеллектуального и творческого потенциала его жителей.
Что ж, спорить с этим трудно — Новосибирская область и впрямь имеет немало ресурсов и возможностей для поступательного движения вперед даже в нынешнее непростое время. И, как представляется, одним из важнейших драйверов развития экономики региона в обозримой перспективе может стать сфера туризма.
Известно, что Сибирский федеральный округ является весьма развитым в туристическом смысле регионом. Говоря о сибирском туризме, в первую очередь в голову приходят такие туристически привлекательные объекты, как озеро Байкал, горнолыжный курорт «Шерегеш», национальный парк «Красноярские Столбы», Горная Шория, неповторимые красоты Алтая, природный парк «Ергаки» и многое другое. Этот список можно продолжать практически ad infinitum. Пожалуй, в каждом регионе СФО можно составить обширный перечень местных достопримечательностей, которые по возможности обязательно стоит посетить. Даже в Республике Тыва, где, согласно статистике, наблюдается наименьший туристический поток, можно перечислить целый ряд крайне любопытных с туристической точки зрения объектов. Я бы здесь выделил знаменитое озеро Сватиково, известное своими целебными свойствами за счет большого содержания соли. Собственно, по-тувински оно так и называется — Дус-Холь («дус» — соль и «холь» — озеро).
Несомненно, большую роль в развитии туризма играет статус Новосибирска как крупного транспортного узла, и при всех природных богатствах области именно Новосибирск является основным центром туризма в регионе. Согласно имеющимся данным, ежегодный пассажиропоток железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный превышает 16 млн человек, а крупнейший за Уралом аэропорт Толмачево посещают около 7-8 млн человек. Правда, говоря о цифрах, нужно делать оговорку, что недостатки туристического учета в области туризма не позволяют определить долю прибывших в область именно с целью традиционных форм туризма, также не учитывается дифференциация по срокам пребывания. Так что приводимая статистика весьма условна, но тем ни менее она дает общую картину положения дел в сфере туризма в регионе.
Более подробно с туристическим потенциалом области можно ознакомиться на Туристическом портале Новосибирской области.
Если говорить о перспективах на будущее, то, насколько известно, власти региона планируют не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем намереваются вкладывать значительные средства в развитие туризма, в том числе в рамках реализации программы «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденной Постановлением Правительства НСО от 30.12.2021.
Так, в последнее время много говорится о масштабном и амбициозном проекте «Озерный кластер», в рамках которого предполагается максимально использовать туристический потенциал озер Чаны и Карачи.
В том числе благодаря поддержке региональных властей в разных районах области ежегодно возникают новые точки притяжения туристов:
Словом, как выясняется, туризм в Новосибирской области не просто жив, но и активно развивается. Понятно, что в этой сфере еще остается немало проблем, в первую очередь связанных с совершенствованием инфраструктуры, качества сервиса и транспортной доступности туристических объектов. Но главное, что есть положительная тенденция и прослеживается четкий вектор, по которому, хочется верить, туризм в нашей области будет поступательно двигаться вперед. Все предпосылки для этого есть.
Ранее редакция рассказывала о том, что в рамках кластера «Обские парки» в Новосибирске построят крупный санаторий.
Фото Валерии Балимовой
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