У дорожных подрядчиков сложности с асфальтобетонной смесью в Новосибирске

— Мосты планируем закончить в октябре. По всем направлениям идем без опоздания. Вопросы остаются с примыканиями и деформационными швами, но серьезных опасений по этому году у нас нет, — сообщил на аппаратом совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

При этом он сообщил, что в настоящее время в городе есть сложности с асфальтобетонными смесями на заводах., так как конец сезона.

—Но подрядчики находят выход и решают этот вопрос, — добавил чиновник.

Напомним, депутаты регионального парламента в этом году неоднократно критиковали темпы ремонта работ на мостах в Новосибирске, предлагая подрядчикам работать круглосуточно.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр и министр транспорта заверили губернатора области о том, что дорожные работы 2023 года под снег не уйдут.