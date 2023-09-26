Пульт управления игрой на ледовой арене разработала новосибирская компания

Компания-резидент Академпарка «Фора» оснастила новую ледовую арену Новосибирска системой судейства и графики Stadium Graphics. Стартап на ЛДС пригласил генеральный подрядчик — ООО «ЭллинАльфа». Компания «Фора» произвела установку и интегрировала системы судейства и графического оформления для «Сибирь-Арены» за 9 месяцев, сообщила пресс-служба Академпарка.

Как работает Stadium Graphics? Упрощенно это пульт управления игрой, с которого управляют счетом, временем и фиксируют нарушения; хранилище судейской информации; пульт управления выводом изображений/видео; оборудование вывода изображения на экраны. На экранах может быть счет, прямой эфир игры, состав команд или другая информация. Данные передаются по локальной сети.

Директор стартапа, Алексей Александров ранее работал менеджером по работе с партнерами в Cisco. Позже покинул компанию и перешел к работе со спортивными технологиями. В 2018 году появился Stadium Graphics. Алексею и его команде нужно было подключить систему вывода результатов на экраны. Но с программой возникли проблемы, за одну ночь команда собрала прототип собственного продукта. Так Алексей создал компанию, которая занимается системами судейства и графики.

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