Рекламодателям

Реконструкции «Универсама» в ближайшее время не будет

  • 22/02/2023, 11:03
Автор:
Универсам на улице Ленина
По инициативе собственника и во избежание общественного резонанса.

Собственник «Универсама» в центре Новосибирска снял с обсуждения вопрос о перезонировании территории магазина для его последующей доработки с целью минимизации общественного напряжения. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на результаты общественных обсуждений.

  Учитывая общественный резонанс, большое напряжение, обилие негатива, собственником принято решение обратиться к комиссии с просьбой о снятии этого вопроса с повестки, чтобы проработать все вопросы, которые были выявлены сегодня из поступивших,   цитирует издание выступление представителя компании на комиссии по правилам землепользования и застройки.

Теперь инициировать то или иное изменение ПЗЗ можно будет только полгода спустя.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном размещении на месте «Универсама» высотной жилой застройки. При этом собственник компании обещал сохранить торговые площади на первых этажах будущего объекта.

Архитектор прорабатывает вариант, который не испортил бы внешнего вида, а в стиле улицы Ленина появился бы какой-то новый объект на месте этого здания магазина,  сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце ноября прошлого года.  Но первые этажи предполагается оставить именно за торговым центром, чтобы это предназначение не было утеряно.

В свою очередь городские общественники уже направляли обращения к мэру и к губернатору с требованием не допустить строительства высотки. Среди основных аргументов противников строительства — проблемы с инсоляцией, парковочными местами, а также изношенность коммунальной инфраструктуры. А на состоявшееся в ноябре прошлого года заседание комиссии по ПЗЗ земельных участков при департаменте строительства, где должен был обсуждаться вопрос по поводу судьбы участка, занятого универсамом, представители подразделений мэрии не пустили значительную часть выступающих против застройки общественников, аргументировав это дефицитом посадочных мест в зале.

Согласно последнему голосованию на сайте «Электронная демократия» в поддержку изначального перезонирования участка потупило 440 предложений, против — 317.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах застройки территории, прилегающей к аэропорту «Северный»

Фото автора

109

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Универсам на улице Ленина улица Ленина снос Универсама высотки Новосибирска


Спецоперация на Украине

Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи
21/02/23 19:04
Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
недвижимость

Эволюция и актуальные «ингредиенты» жилья комфорт-класса в Новосибирске

Высокая конкуренция на рынке новостроек Новосибирска стимулирует девелоперов повышать качество проектов по доступной цене.
Читать статью >>
послание президента

Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи

Основные тезисы ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в части спецоперации:
Читать статью >>
инвестиции в производство

Зарубежный инвестор не подтвердил финансирование производства противомалярийных препаратов

Промышленный проект с потенциалом выхода на мировой рынок сворачивается. Налоговая вышла с иском о банкротстве компании, которая претендовала на статус резидента «Биотехнопарка».
Читать статью >>
послание президента Федеральному Собранию

Президент предложил ввести льготную аренду для работников оборонных предприятий

И приступить к строительству арендного жилья.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт»

Евгения Бондаренко: С точки зрения налогообложения для бизнеса мы «топим» за осознанность

Предприниматели сами начинают задумываться о том, чтобы платить налоги законно — так в последнее время складываются обстоятельства в экономике России.
Все материалы
Лента новостей

Льготы, налоги, МРОТ: заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию

22/02/2023, 09:50

Эволюция и актуальные «ингредиенты» жилья комфорт-класса в Новосибирске

22/02/2023, 09:10

Владимир Путин: Аккуратно и последовательно в ходе СВО решать поставленные год назад задачи

21/02/2023, 19:04

Россия вернется к традиционной системе высшего образования

21/02/2023, 18:12
Популярное

Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах

21/02/2023, 12:16

Банк России выявил новую схему обмана граждан

21/02/2023, 12:08

Сколько блинов можно съесть на Масленицу

20/02/2023, 12:54
Новости компаний

С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

22/02/2023, 10:38

Банк Уралсиб принял участие в первом заседании комитета по инновациям Ассоциации российских банков

22/02/2023, 10:34

Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страны

21/02/2023, 16:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска