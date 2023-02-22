Реконструкции «Универсама» в ближайшее время не будет

Собственник «Универсама» в центре Новосибирска снял с обсуждения вопрос о перезонировании территории магазина для его последующей доработки с целью минимизации общественного напряжения. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на результаты общественных обсуждений.

— Учитывая общественный резонанс, большое напряжение, обилие негатива, собственником принято решение обратиться к комиссии с просьбой о снятии этого вопроса с повестки, чтобы проработать все вопросы, которые были выявлены сегодня из поступивших, — цитирует издание выступление представителя компании на комиссии по правилам землепользования и застройки.

Теперь инициировать то или иное изменение ПЗЗ можно будет только полгода спустя.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном размещении на месте «Универсама» высотной жилой застройки. При этом собственник компании обещал сохранить торговые площади на первых этажах будущего объекта.

— Архитектор прорабатывает вариант, который не испортил бы внешнего вида, а в стиле улицы Ленина появился бы какой-то новый объект на месте этого здания магазина, — сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце ноября прошлого года. — Но первые этажи предполагается оставить именно за торговым центром, чтобы это предназначение не было утеряно.

В свою очередь городские общественники уже направляли обращения к мэру и к губернатору с требованием не допустить строительства высотки. Среди основных аргументов противников строительства — проблемы с инсоляцией, парковочными местами, а также изношенность коммунальной инфраструктуры. А на состоявшееся в ноябре прошлого года заседание комиссии по ПЗЗ земельных участков при департаменте строительства, где должен был обсуждаться вопрос по поводу судьбы участка, занятого универсамом, представители подразделений мэрии не пустили значительную часть выступающих против застройки общественников, аргументировав это дефицитом посадочных мест в зале.

Согласно последнему голосованию на сайте «Электронная демократия» в поддержку изначального перезонирования участка потупило 440 предложений, против — 317.

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