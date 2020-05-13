Общественный транспорт переходит в штатный режим работы

С 13 мая подвижной состав МУП «Новосибирский метрополитен» работает с 6.00 до 24.00, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. В Новосибирском метрополитене интервал движения электропоездов в утренний и вечерний часы пик составляет 3-3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут.

С 14 мая выпуск подвижного состава на регулярные маршруты наземного пассажирского транспорта будет осуществляться в штатном режиме.

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