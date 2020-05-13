«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы

Это решение компания приняла в связи с текущей ситуацией в стране, когда персонал закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции предприятий остался без работы. «Ростелеком» готов компенсировать временную потерю занятости и помочь в решении вопроса трудоустройства тем, кто оказался в сложном положении.

— Возможность заняться продажами — отличный шанс для тех, кто готов попробовать что-то новое и достигнуть важных для себя результатов. Тем более, что «Ростелеком» предлагает сотрудникам, занятым на дистанционной работе, справедливое вознаграждение, готовую базу клиентов, обучение и помощь опытных наставников», — говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

Филиалы «Ростелекома» в Сибири приглашают молодых инициативных людей с уже наработанными навыками продаж или с желанием развить в себе эти качества. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо позвонить по телефону 8 800 200 36 54. Телефон доступен для всех сибирских регионов, звонок будет переадресован на нужный филиал после соединения. По итогам собеседования с отобранными кандидатами будет заключен договор гражданско-правового характера.

Включиться в работу в сегменте B2B сейчас выгодно: услуги «Ростелекома» в этой сфере пользуются стабильным спросом, а предложения федерального провайдера помогают удовлетворить главные потребности бизнес-клиентов для организации комфортной работы из дома.

Фото предоставлено пресс-службой компании