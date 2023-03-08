Обской бульвар с небоскребами планируют построить в Барнауле

Проект Обского бульвара в Барнауле намерены реализовать к 300-летию города. Идея его создания родилась в сообществе архитекторов и застройщиков давно, и воплотить ее мечтают, как минимум 30-40 лет. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости с ссылкой на заседания Союза строителей Алтайского края.

Сообщается, что строительное сообщество предлагает организовать проведение работ по возведению за счет федеральных средств. По словам участников заседания Союза строителей края, городам, празднующим юбилеи, государство выделяет крупные суммы, которые идут на реализацию крупных проектов.

— Это должен быть «сити-центр» с небоскребами, с укрепленным берегом Оби. Красивейшее место, которое жители могли бы обыграть. Это стало бы прекрасным подарком жителям всего края, — считает представитель совета ветеранов отрасли Игорь Перемазов.

Обской бульвар — это проект по созданию пешеходной зоны от пл. Советов до берега Оби. Идея зародилась более 80 лет назад.

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