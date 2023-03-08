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Спрос на новостройки в Новосибирске снизился на 26,3%

  • 08/03/2023, 15:48
Автор:
цены на новостройки
Стоимость квадратного метра в регионе также падает.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги февраля 2023 года для рынка первичной недвижимости. Сервис выяснил, что спрос на покупку квартир в первичном фонде по сравнению с январем 2023-го в Новосибирске снизился на 9,8%. За год так же наблюдается отрицательная динамика — показатели спроса снизились на 26,3% в феврале 2023-го относительно февраля 2022 года.

новостройки Новосибирска

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Стоимость квартир в первичном фонде в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023-го в Новосибирске упала на 5%. За год наблюдалась положительная динамика — стоимость квартир повысилась на 4,5% в феврале 2023-го относительно февраля 2022 года.

Стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Новосибирске за месяц снизилась на 2,1%, а за год — в феврале 2023 по сравнению с февралем 2022 — увеличилась на 9,2%.

— В текущей обстановке поведение потребителей продолжает главный образом определять информационный фон. В данной ситуации требуется больше времени на принятия решения о покупке новой квартиры. В краткосрочной перспективе мы не ожидаем резких изменений спроса или цен в позитивную или негативную сторону. Локально спрос может восстанавливаться, но глобальная тенденция — очевидно, его падение, — объясняет Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». — В этой ситуации у застройщиков нет другого выбора, как давать скидки на те объекты, которые вышли в реализацию. Нужно пополнять эскроу-счета и делать какие-то продажи. Но потенциал этого инструмента оживления спроса тоже не безграничен: экономика продаж была посчитана по определенным ценам. В новых проектах мы, скорее всего, увидим, более сдержанное ценообразование.

В целом по России объем предложения за год вырос на 73,9%, а спрос снизился на 30,4%. При этом цены на новостройки выросли — за год на 5,8%.Объем предложения на российском рынке первичной недвижимости в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023-го вырос на 8,4%. Спрос на покупку квартир в первичном фонде по сравнению с январем 2023-го снизился на 6,1%. Из всех регионов России в феврале вырос спрос на «первичку» только в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Омске — на 16%, 12,8% и 8,7% соответственно.

 

Ранее редакция рассказывала о росте цен на вторичном рынке Новосибирска.

Фото pixabay — jeviniya

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : цены на новостройки цены на квартиры новостройки Новосибирска


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