Корейские марки автомобилей стали самыми популярными у автоугонщиков в Новосибирске

Чаще всего в Новосибирске жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Genesis, Hyundai и Kia, сообщила пресс-служба Группы Ренессанс страхование. По итогам 2022 года, самой популярной у преступников в регионе оказалась модель Hyundai Palisade (была похищена почти каждая сотая застрахованная машина). В топ-5 вошли Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Согласно статистике МВД, раскрываемость угонов в 2022 году достигла своего максимального значения. Как следствие, наблюдается падение количества угонов. По данным Группы Ренессанс страхование количество угонов и краж автотранспорта в России за 2022 год снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом. Особенно резкое падение числа случаев можно наблюдать еще в январе, а пики активности угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 285%.