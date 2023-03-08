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Корейские марки автомобилей стали самыми популярными у автоугонщиков в Новосибирске

  • 08/03/2023, 12:39
Автор:
Угон автомобиля
Пики активности угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022 года.

Чаще всего в Новосибирске жертвами злоумышленников становятся владельцы  южнокорейских автомобилей Genesis, Hyundai и Kia, сообщила пресс-служба Группы Ренессанс страхование. По итогам 2022 года, самой популярной у преступников в регионе оказалась модель Hyundai Palisade (была похищена почти каждая сотая застрахованная машина). В топ-5 вошли Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

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— Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей. Такие транспортные средства могут быть популярны среди злоумышленников с целью угона для последующего разбора и продажи б/у запчастей. Хотя в рейтинге самых похищаемых автомобилей лидирует масс-маркет, в топ-10 предпочтений  преступников вошли также два из самых проблемных брендов с точки зрения дефицита запчастей: Mercedes-Benz и  Lexus, — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Согласно статистике МВД, раскрываемость угонов в 2022 году достигла своего максимального значения. Как следствие, наблюдается падение количества угонов. По данным Группы Ренессанс страхование количество угонов и краж автотранспорта в России за 2022 год снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом. Особенно резкое падение числа случаев можно наблюдать еще в январе, а пики активности угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022 года.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 285%. 

Фото pixabay — Buecherwurm_65

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Рубрики : Общество Транспорт Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : угон автомобиля страховка от кражи автомобиля корейские автомобили


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