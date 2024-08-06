Новосибирских предпринимателей научат продвигать «магазины у дома»

Обучающая программа «Магазин у дома: наука выживания» будет проходить 12-19 августа в Новосибирске в качестве господдержки для субъектов малого и среднего предпринимательства области. Организаторами выступили новосибирская Опора России и центр Мой бизнес.

Программа актуальна для тех, кто уже работает в розничном бизнесе, и для тех, кто только планирует открыть магазин у дома. Ее особенностью станет большое количество экскурсий в действующие сети магазинов такого формата.

Участники, прошедшие бесплатное обучение, узнают современные тренды покупательского поведения и развития торговых каналов, поймут, как разрабатывать и внедрять маркетинговую стратегию, создавать эффективные бизнес-модели, смогут управлять ассортиментом и финансами магазина, а также искать надежных поставщиков.

Для предпринимателей районов Новосибирской области, которые не смогут посетить занятия в Новосибирске, организуют онлайн-трансляцию обучения.