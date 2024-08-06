Прокуратура обжаловала решение суда, отпустившего на свободу мигранта-мажора под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ситуацию с многочисленными происшествиями в Тогучинском районе.

В начале текущей недели в село Киик, где бесчинствуют мигранты и в Тогучин выехали представители регионального надзорного ведомства. Из главка МВД в местный отдел полиции была также направлена целая группа специалистов.

Прокуроры встретились с местными жителями. На прием также попали родители детей, пострадавших в аварии с мажором-мигрантом Эдиком.

― Мы подали апелляционную жалобу на решение об отсутствии меры пресечения. Мы не согласны с тем, что виновному не установили никаких запретов, ― говорит Анна, мама травмированного подростка.

В региональной прокуратуре подтвердили, что тоже обжалуют решение суда. Теперь меру пресечения будет избирать областной суд.

А тем временем, по словам местных жителей, Эдик в выходные скупал чемоданы в местных магазинах. Лексус, на котором была совершена авария, следователи изъяли и поместили на штрафстоянку. Водительские права у обвиняемого остались. Теперь он рассекает по городу на Жигулях седьмой модели.

Следствие сейчас серьезно заинтересовалось условиями получения гражданства для фигуранта уголовного дела. Известно, что мигрант имел судимость за смертельное ДТП в 2019 году. Тогда на трассе Эдик, управляя Тойотой «Камри» на огромной скорости врезался в стоящий трактор. От удара в автомобиле скончался пассажир. Виновного в ДТП приговорили к условному сроку.

― В июне этого года был конфликт со стрельбой в тогучинском баре. Пострадали три человека. Они написали заявление в полицию, но там вынесли отказной материал. Эдика привлекать не стали, оружие у него не изъяли. Компания мигрантов угрожала пострадавшим в баре и уверенно заявляла, что им ничего не будет за это. 21 июля произошло ДТП с детьми и Эдик пытался снова уйти от ответственности, посадив за руль свою подругу. Пока детей оперировали в больнице он подсуетился и уже 24 июля получил гражданство и паспорт за один день. Только благодаря вмешательству новосибирский следователей СК удалось вывести Эдика на чистую воду и возбудить уголовное дело, ― говорят местные жители.

Люди до предела возмущены, что в нашей стране так легко получают гражданство мигранты с криминальным багажом. Кроме того, тогучинцы утверждают, что Эдик нигде не работает, пользы обществу не приносит. У него в друзьях числится много цыган, которые, кстати, сразу после аварии примчались на место ДТП и встали на его защиту. Тогучинцы прислали в редакцию конкретные адреса домов, где цыгане, по их информации, торгуют наркотиками. Мы передали эти данные в управление МВД по региону.

Полиция, которая больше недели не могла установить реального водителя Лексуса, сбившего подростков, утратила у местного населения кредит доверия. Тогучинский прокурор, несмотря на то, что большую часть основной работы проделали сотрудники СК, а Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль, добился, чтобы материалы вернули в МВД.

― Но уголовное дело теперь будет расследовать главное следственное управление МВД в Новосибирске, ― пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Десант из силовиков и надзорников, которые прибыли в район из столицы Сибири, обещают пробыть там до конца недели.