Теплицы с марихуанной пропололи полицейские во огороде частного дома под Новосибирском

В Новосибирской области сотрудники транспортной полиции разоблачили лабораторию по производству и распространению наркотиков растительного происхождения.

Они задержали 53-летнего жителя области, который оборудовал в частном доме теплицы для выращивания конопли.

— Необходимый для растений микроклимат обеспечивался температурным режимом, системами вентиляции и освещения, — говорится в сообщении Управление на транспорте МВД России по СФО.

Там нашли 36 растений, из которых можно было бы изготовить более трех килограммов наркотического средства. Кроме того, подозреваемый фасовал каннабис, продавая его небольшими партиями.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по которой — до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее редакция сообщала о том, что спецназ устроил погоню за сожителями-наркоторговцами в Новосибирске.