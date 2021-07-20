Обучение в Польше: основные особенности и преимущества

Стоимость обучения

Абитуриентов, в первую очередь, интересует стоимость обучения в Польше. Она формируется, исходя из нескольких факторов:

престижность учебного заведения;

город, в котором находится вуз;

престижность выбранной специальности;

формат обучения;

язык обучения.

Точную стоимость обучения в Польше в вузах ВСБ можно узнать по ссылке https://www.wsb.pl/russian/postuplenie/stoimost-obucheniya-v-polshe. Необходимо отметить, что она будет ненамного выше, чем в украинских.

Вступительные кампании

В польских вузах набор абитуриентов проходит два раза в год. Такой подход очень удобный: если не успели подготовить документы к первой вступительной кампании, то можно подать их с отсрочкой, и не терять драгоценное время.

Летняя вступительная кампания длится с мая и до конца августа, а зимняя – с января по февраль. Однако это приблизительные сроки. Точные данные представлены на официальном сайте выбранного учебного заведения.

Образовательные программы

Согласно Болонской системе, в вузах предусмотрено две программы обучения:

двухуровневая;

неделимая магистратура.

Первая предполагает две ступени обучения – бакалавриат и магистратуру. Бакалавриат – это первая ступень высшего образования. Он дает основные знания по выбранной специальности.

На магистратуру можно поступить после получения диплома бакалавра. В процессе обучения студенты получают более узкие знания по специальности, а также готовятся к написанию научно-исследовательской работы. О других особенностях магистратуры можно узнать на сайте https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/magistratura/magistratura-v-polshe.

Неделимая магистратура – вторая образовательная программа. Она предполагает, что обучение длится пять лет и студент не может отдельно заканчивать бакалавриат и магистратуру. Данная схема применяется для сложных специальностей, требующих высокой квалификации, например врач, адвокат, психолог.

Востребованные специальности

В вузах ВСБ большой выбор специальностей. Престижно и перспективно получать образование на факультете «Экономика». Подать заявку на поступление на него можно через сайт https://www.wsb.pl/russian/obrazovanie/bakalavriat/fakultetyi/ekonomika. Студенты в процессе обучения получают массив теоретических знаний, а также практические навыки. По завершению обучения они умеют:

использовать различные экономические инструменты;

анализировать экономические данные;

прогнозировать экономические процессы;

вести бизнес;

оценивать экономическую стоимость предприятия.

Среди абитуриентов популярностью также пользуется факультет «Информатика». Он занимается подготовкой программистов. Обучение позволяет освоить навыки создания и администрации сайтов, разработки программного обеспечения, создания приложений и многое другое.