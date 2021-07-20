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Уход за волосами: ответы на популярные вопросы

  • 20/07/2021, 09:41
Глупых вопросов не бывает, если дело касается ухода за волосами. На самые популярные из них, мы подробно ответим в нашей статье.

Какое масло выбрать для сухих волос?

Одним из самых лучших на рынке является Lakme масло, которое обеспечивает качественный уход за сухими и безжизненными волосами. Оно оказывает такой эффект:

  • устраняет пушистость;

  • питает пряди до самых кончиков;

  • защищает от неблагоприятного воздействия высоких температур.

При условии регулярного применения они становятся гораздо здоровее и сильнее. Также восстанавливается их естественный блеск.

Как часто нужно мыть голову?

Однозначно ответить на этот на этот вопрос нельзя, поскольку все индивидуально. Если голова быстро жирнится, то нужно мыть ее каждые два дня. Если сухие, то реже. Лучше всего разработать индивидуальный график и следовать ему.

Что делать, если волосы после окрашивания стали сухими и тусклыми?

После окрашивания волосы часто страдают. Они теряют свой блеск, становятся ломкими и сухими. Придется приложить много сил для их восстановления. В домашних условиях нужно использовать бальзам Lakme и маски. Также можно включить салонный уход.

Конечно, лучше всего предотвратить ухудшение качества вследствие окрашивания. Для этого нужно выбирать качественную краску. Она бережно окрашивает и не вредит им.

Зачем нужно использовать кондиционер для волос?

Купить кондиционер по ссылке https://lakme.ua/ru/dvofaznij-kondicioner-dlya-volossya-lakme-lak-2-instant-hair.html стоит для того, чтобы обеспечить легкое и нетравматичное расчесывание после мытья. Кроме того, он оказывает ухаживающей эффект, а именно устраняет пушистость, придает естественный блеск, предотвращает электризацию. Наносить кондиционер нужно сразу после мытья головы на влажные волосы. При этом важно, чтобы средство не попало на корни, иначе они будут быстро жирниться.

Можно ли расчесывать мокрые волосы?

Мокрые волосы очень хрупкие и подвержены любым повреждениям. Поэтому расчесывать их не рекомендуется, предварительно необходимо их подсушить феном. Однако есть специальные расчески с тонкими зубчиками, которые предназначены для расчесывания влажных волос. Они, в отличие от обычных расчесок, не нанесут вреда.

Как использовать стайлер и фен без вреда для волос?

Известно, как негативно плойки и фен влияют на них. Чтобы нивелировать их вред, нужно использовать термозащиту. Она создает пленку. Также следует контролировать температуру прибора. Она должна быть не более 200 °C. Технология использования утюжка также важна. Двигать им нужно медленно, тогда они будут меньше травмироваться.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : Красота и здоровье


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