Охота на стекло

— В Калининском районе Новосибирска (микрорайон «Родники») мы запускаем проект по раздельному накоплению стекла. К участию в проекте приглашены оператор по транспортированию твердых коммунальных отходов ООО СК «Родник», АО «Завод «Экран» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика», — сообщила на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Первые 50 емкостей для сбора стекла и стеклобоя установят в октябре. В ответ на запрос редакции InfoPro54 в «Экологии-Новосибирск» уточнили, что контейнеры будут иметь несколько отсеков для сортировки стекла по цвету. Сейчас ведутся работы по подготовке необходимой документации для реализации этого проекта, а также по расчету затрат участников. Специалисты разрабатывают техническое задание для изготовления контейнеров, идет согласование мест установки емкостей и маршрутов транспортирования.

— Оснащение контейнерных площадок специальными емкостями для раздельного накопления отходов — это первый этап на пути цивилизованного обращения с отходами, — подчеркнула Лариса Анисимова. — В дальнейшем мы планируем организовать стационарные и передвижные пункты сбора вторичного сырья: бумаги, стекла, пластика, а также электроники и бытовой техники. Надеюсь, что новосибирцы поддержат наши проекты и примут в них активное участие.

Директор по развитию ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг) Сергей Лукьянцев пояснил: предприятие заинтересовалось проектом, так как он дает возможность популяризировать среди жителей города необходимость сортировки ТКО, формировать культуру обращения с отходами, а также изучить условия, при которых накопление стекла будет эффективным. Например, необходимо понять — где лучше разместить контейнеры, как быстро они наполняются и т.д.

Напомним, ООО «Сибирское стекло» — крупнейший промышленный потребитель стеклотары в Новосибирской области, якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН» — перерабатывает все виды стеклянных отходов, сдать их можно в пункте по приему стеклобоя на проходной промпарка. Несколько лет назад компания анонсировала планы по развитию собственной сети по приему стекла. Сергей Лукьянцев уточнил редакции, что системная работа по обеспечению «Сибстекла» стеклобоем совпала с началом формирования в экономике РФ отрасли обращения с отходами. Чтобы стать ее активными участниками, необходимо в том числе организовывать сеть пунктов комплексной приемки ТКО у населения — не только стекла, но и ПЭТ, бумаги, алюминиевых банок и т.д., то есть фактически возрождать когда-то эффективно работавшую в нашей стране систему обращения с отходами.

— В настоящее время этот проект находится в активной фазе реализации. Мы стремимся к тому, чтобы до конца текущего года открыть первые пункты в разных районах Новосибирска, — заявил он.

В Новосибирской агломерации компания сегодня собирает со вторичного рынка примерно до 20 тысяч тонн сырья в год (что эквивалентно 65-67 млн бутылок). Всего «Сибстекло» использует 30 тысяч тонн вторсырья в год при потребности в 50 тысяч тонн.

— В настоящее время в промышленный оборот возвращаются менее 10% отходов стекла, тогда как в зарубежных странах — до 90%. В Новосибирской области надо поднять этот показатель до 40%, на первом этапе — хотя бы до 25%. Мы намерены увеличить объемы поставок стеклобоя «Сибстеклу» в два раза, — говорит Лукьянцев. — Сейчас наше предприятие вынуждено привозить стеклобой в том числе из других регионов, поэтому, если собираемость в Новосибирске будет хорошая и получится хотя бы частично заместить привозное вторсырье местным, мы сократим транспортные расходы — и это тоже результат. А наша стратегическая задача — чтобы отходы стекла вообще не попадали на полигоны.

Собеседник InfoPro54 сразу заявил, что при тиражировании проекта на другие районы города и области предприятие планирует продолжить в нем участие.

— Выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее. Применение вторичного сырья улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны природного сырья, тем самым производитель стеклоизделий оптимизирует расходы на перевозку полезных ископаемых из других регионов, — говорит Сергей Лукьянцев. — Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.

Представитель еще одного участника проекта — Павел Арбатский, менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — отмечает, что компания в рамках долгосрочной стратегической программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» уже в течение пяти лет реализует проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу».

— «Балтика» всегда открыта для сотрудничества с отраслевыми и региональными операторами, ТСЖ и управляющими компаниями, предприятиями розничной торговли. Компания предоставляет партнерам контейнеры для раздельного сбора отходов по всей стране, все собранные отходы (а это ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка и картон) направляются на переработку, — комментирует Арбатский.

По итогам 2018 года контейнеры компании и партнеров установлены в 52 городах России. Всего в 2018 году «Балтике» удалось собрать и отправить на переработку более 73 тысяч тонн отходов, в том числе более 32 тысяч тонн стеклянного лома. Все это не попало на мусорный полигон, а было отправлено в переработку.

— Мы планируем и дальше развивать проект по раздельному сбору и переработке отходов упаковки «Принеси пользу своему городу» в Новосибирске и других регионах Сибири, в частности в рамках совместного проекта по сбору стеклобоя с «Экологией-Новосибирск» и заводом «Экран», — говорит Арбатский, подчеркивая, что «Балтика» с самого начала работает с вторичной стеклотарой.

Павел Арбатский также напомнил, что в рамках реформы правительством РФ введен механизм расширенной ответственности производителя (РОП), в соответствии с которым производители или импортеры обязаны выполнять нормативы по утилизации бытовых отходов от своей продукции или уплачивать экологический сбор.

— С момента принятия соответствующих поправок в законодательстве наша компания выбрала путь самостоятельного выполнения нормативов через инвестиции в создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов и работу с отраслевыми операторами. Мы начали осуществлять принцип РОП до принятия изменений в законодательстве.

Более пяти лет мы развиваем проект по раздельному сбору отходов «Принеси пользу своему городу». Для нашей компании реализация РОП — это выполнение не только требований законодательства, но и добровольных обязательств в рамках реализации нашей программы устойчивого развития бизнеса Carlsberg Group, одна из целей которой — к 2030 году на 30% сократить углеродный след готовой продукции, —подчеркнул менеджер по рециклингу «Пивоваренной компании «Балтика».

За пять лет реализации проекта «Принеси пользу своему городу» компания вместе с партнерами установила по всей России более 7 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов в 52 городах России, а общие инвестиции в проект превысили 50 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- PetraBlahoutova