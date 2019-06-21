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«Обувь России» будет осуществлять закупки через электронные торговые площадки

  • 21/06/2019, 11:42
Это позволит «Обуви России» сделать систему закупок более конкурентной, прозрачной и управляемой.

«Обувь России» будет осуществлять закупки через электронные торговые площадкиГруппа компаний «Обувь России» с 24 июня переходит на новую систему корпоративных закупок. Теперь Группа будет приобретать товары и услуги через электронную торговую площадку B2B-Center, которая является одним из лидеров российского рынка корпоративных закупок. Это позволит «Обуви России» сделать систему закупок более конкурентной, прозрачной и управляемой, повысить качество отбора поставщиков и снизить стоимость приобретаемых товаров и услуг.

Отмечается, что в 2018 году Группа тестировала тендерный подход при закупе компьютерной и оргтехники, используя в качестве площадки корпоративный сайт. В 2019 году компания стала проводить закуп отдельных услуг, сотрудничая со сторонней электронной площадкой. Тестовые проекты дали положительные результаты, поэтому было принято решение перейти на тендерную систему при осуществлении закупа любых товаров и услуг.

— Изменение системы закупок — один из этапов реализации стратегии повышения эффективности операционной деятельности Группы. Благодаря внедрению тендерной системы мы снизим себестоимость закупок, при этом расширим круг поставщиков и повысим качество приобретаемых товаров и услуг. Это позволит нам также сократить операционные затраты, что положительно повлияет на финансовые результаты компании, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов.

Сейчас компания сотрудничает с торговой площадкой B2B-Center, в дальнейшем рассматривает возможность подключиться и к другим площадкам, таким как Сбербанк-АСТ.

Фото: пресс-служба компании

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