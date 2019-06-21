Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой

Россияне всё чаще становятся жертвами кибермошенников. При этом большинство жителей сами переводят деньги злоумышленникам.

— В 79% случаев люди сами переводят деньги мошенникам. Эта особенность именно нашей страны, у нас были случаи, когда клиенты требовали провести операцию, несмотря на то что наши системы фиксировали мошеннические действия. Мы фиксируем рост от 4% до 6% «социального» мошенничества в месяц, — отмечает зампред Сбербанка (ПАО) Станислав Кузнецов.

В то же время, по его словам, есть признаки того, что совместными усилиями банки с помощью законодателей и правоохранительных органов смогут изменить тренд роста незаконных операций с социнженерией.

Социальная инженерия — это приемы и методы получения информации, в основе которых лежат особенности психологии людей. Основной целью «социальных инженеров» является получение конфиденциальных данных: паролей, банковских данных и других.

Как рассказал Кузнецов, в последнее время кибермошенники сменили целевую аудиторию, переключившись с пенсионеров на молодежь — возрастную группу от 25 до 35 лет. При этом теперь предпочитают смс-сообщениям звонки — так легче ввести жертву в заблуждение, а, кроме того, отправить СМС стало дороже. Использование мессенджеров и социальных сетей снизилось почти до нуля из-за запретов массовых рассылок. Почтовые рассылки традиционно имеют низкую долю, потому что неэффективны.

Один из важных результатов в борьбе с кибермошенничеством — победа над скиммингом в России — мошеннического процесса, направленного на считывание данных карты и выяснение ее пин-кода для дальнейшего хищения денег.

—Мы победили скимминг — это правда. Вы знаете, что еще буквально несколько лет назад все кредитные организации «лихорадило» от скимминга. Случаи были массовые, мы научились с этим бороться. И фактически в нашей стране почти сведен данный вид мошенничества к нулю, — отметил зампред правления Сбербанка.

По его словам, победе над скиммингом помогли два направления работы: ужесточение законодательства и те «жесткие меры», которые приняли сами банки, сделав скимминг «практически бессмысленным».

— Единичные случаи попадаются, но как правило, все, кто пробует, оказываются в местах не столь отдаленных, — пояснил Станислав Кузнецов.

По данным Сбербанка, в 2018 году общие потери мировой экономики от действий хакеров составили 1,5 трлн долларов. В 2019 году сумма ущерба может вырасти до 2,5 трлн долларов.

Фото предоставлено пресс-службой банка