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Криптобиокабины появятся в МФЦ области в 2019 году

На их закупку и сопровождение в бюджете запланировано 4,86 млн рублей.
  • 30/07/2019, 12:47
Криптобиокабины появятся в МФЦ области в 2019 году
Минимальное необходимое количество ПТК «Криптобиокабина» для Новосибирской области — 3 единицы.

С февраля 2020 года не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 50 тысяч человек, должна предоставляться услуга по выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации (постановление правительства РФ от 27.09.2011 №797). Для оказания этой услуги концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» по заказу Минкомсвязи России разработал программно-технический комплекс «Криптобиокабина» (КБК), предназначенный для приема документов, обработки, включая сбор и хранение, передачи и проверки персональных данных граждан Российской Федерации, в том числе биометрических персональных данных. В начале июля концерн представил серийный образец ПТК на выставке «Иннопром-2019».

— Минимальное необходимое количество ПТК «Криптобиокабина» для Новосибирской области составляет 3 единицы. Их планируется установить в Новосибирске, Бердске и  Искитиме, — говорится в ответе на запрос редакции InfoPro54 за подписью и.о. министра экономического развития региона Льва Решетникова. — В соответствии с документами, подготовленными Минкомсвязью России и направленными в субъекты РФ, для организации поставки комплексов и обеспечения их технического сопровождения потребуются средства областного бюджета на 2019 год в размере 4,86 млн рублей (на поставку), на 2020-2022 годы 820,8 тысячи рублей ежегодно (на сопровождение).

Единственным исполнителем осуществляемых в 2019 году закупок ПТК «Криптобиокабина», а также закупок работ и услуг, связанных с доставкой, установкой и обеспечением функционирования указанных комплексов, является ПАО «Ростелеком».

— Новая разработка призвана упростить выдачу документов и обеспечить лучшую защиту персональных данных. ПТК «Криптобиокабина» позволят снимать биометрические данные сотрудником МФЦ, — поясняет Решетников. — ПТК «Криптобиокабина» — это комплексное решение, где используется целый спектр передовых разработок, начиная с системы распознавания лиц и заканчивая технологиями шифрования, передачи и хранения персональных данных.

Чиновник добавил, что основными преимуществами использования ПТК «Криптобиокабина» в МФЦ являются:

  • Оптимизация. Существенное упрощение процедуры сдачи биометрических данных и сокращение времени предоставления услуги;
  • Автоматизация. Сбор, хранение и передача персональных биометрических данных граждан в автоматическом режиме;
  • Безопасность. Защита персональных данных граждан в соответствии с требованиями регулятора на всех этапах их обработки.

Как ранее сообщала пресс-служба «Ростеха», в июле первые 14 криптобиокабин поступят в МФЦ Москвы, Подмосковья, Тулы и Краснодара. Гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов отмечал, что решения, реализованные в КБК, могут быть адаптированы под любые потребности заказчика для целого ряда автоматизированных систем как в государственном, так и в корпоративном секторе.

Фото с сайта госкорпорации «Ростех»

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