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«Обувь России» завершила выплату дивидендов за 2018 год

Размер выплат — 266,8 млн рублей.
  • 22/08/2019, 17:48
«Обувь России» завершила выплату дивидендов за 2018 год

Группа компаний «Обувь России» завершила выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «ОР» по итогам 2018 года, сообщили в пресс-службе компании. Размер выплат — 266,8 млн рублей, что составило 20% чистой прибыли компании за 2018 г. Обязательства по выплате дивидендов исполнены в срок и в полном объеме.

Отмечается, что сумма дивидендов на одну акцию составила 2,36 рубля.

В 2018 году компания продемонстрировала рост основных показателей: выручка увеличилась на 9% до 11,55 млрд рублей, чистая прибыль — на 1,7% до 1,33 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 24,7%. Основными драйверами роста стали расширение розничной сети и открытие новых магазинов, диверсификация ассортимента и развитие дополнительных сервисов для покупателей, совершенствование модели омниканальной торговли и увеличение онлайн-продаж.

Фото: pixabay.com, автор- velikorodov94

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