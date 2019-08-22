В сети появились сайты-клоны новосибирского мусорного регоператора

Специалисты ООО «Экология –Новосибирск» обнаружили в сети Интернет сайты-клоны. Пресс-служба регионального оператора распространила сообщение о том, что потребителям необходимо пользоваться лишь официальным сайтом компании.

— Уважаемые потребители, просим вас быть внимательными при работе с информационными ресурсами. Обращайте внимание на адресную строку в браузере и ее содержимое. Сайты-клоны используют похожие символику и цвета. На официальном сайте ООО «Экология – Новосибирск» https://ecologynsk.ru оплата услуги возможна только после регистрации в личном кабинете. Официальный сайт не предлагает скачивать какие-либо приложения. Кроме того, https://ecologynsk.ru не содержит контекстной рекламы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области ООО «Экология – Новосибирск» по выявленным фактам обратился в правоохранительные органы.

Фото: скриншот сайта ecologynsk.ru