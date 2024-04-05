Обвинение требует оштрафовать на 2,5 млн рублей главу Центрального округа Новосибирска

В Железнодорожном районном суде Новосибирска начались прения сторон по уголовному делу в отношении главы администрации Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова.

Обвинение считает, что чиновник в течение 5 лет знал о том, что стела, установленная в честь победы в Великой Отечественной войне на Красном проспекте, была бесхозной. При этом он не принял меры по включению объекта в список муниципального имущества, что не позволило обеспечить его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В результате стела была демонтирована.

Сергей Канунников вину не признал ни на следствии, ни в суде, поясняет пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области.

Прокуратура потребовала назначить главе администрации Центрального округа штраф в размере зарплаты за 12 месяцев — 2,58 млн рублей. Подсудимый и его защитник просили оправдать Канунникова в связи с отсутствия в его действиях состава преступления.

8 апреля подсудимый выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Напомним, главе района вменяются «манипуляции» с памятной стелой, расположенной неподалёку от площади Калинина. Летом 2022 года ее демонтировали под предлогом реставрации и хотели перенести на другое место. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и после требования о возбуждении уголовного дела, стела была возвращена на место.

В начале апреля 2023 года мэрия представила депутатам горсовета на рассмотрение изменения городской нормативно-правовой базы, согласно которым правоохранительные и контролирующие органы в случае возникновения административной или уголовной ответственности будут привлекать не мэрию Новосибирска в целом, а непосредственно «виновные» структурные подразделения — департаменты и районные администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что бесхозную стелу героям войны обнаружили в промзоне Новосибирска.