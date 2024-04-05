Облаву на водителей в тонированных машинах объявили полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники ГИБДД останавливают автомобили с тонированными стеклами.

Нарушивших требования технического регламента водителей привлекают к административной ответственности. Им приходится избавляться от пленки в присутствии инспекторов.

За нарушение сибирякам грозит штраф 500 рублей.

— За 3 месяца 2024 года на территории Новосибирска к административной ответственности за данное правонарушение привлечено около 1900 водителей транспортных средств, — пояснили в Госавтоинспекции города.

Ранее редакция сообщала о профилактических рейдах по выявлению пьяных водителей за рулем. Новосибирцев штрафовали на 30 тысяч рублей, а за повторное аналогичное правонарушение привлекли к уголовной ответственности.