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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за демонтажа стелы в Новосибирске

  • 12/09/2022, 13:10
демонтаж стелы
Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет РФ проведет проверку по факту демонтажа.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Пользователи в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о том, что, согласно полученным из следственного управления СК России по Новосибирской области сведениям, обращение одного из жителей города по данному вопросу перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Ход расследования будет проконтролирован в центральном аппарате ведомства.

Напомним редакция писала о том, что глава СК России Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку  по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске. Жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте. Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о том, что в 2022 году ремонтные работы стелы, посвящённой 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией».

 

Ранее редакция сообщала, что главу Следственного комитета России попросили возбудить дело против депутата горсовета Новосибирска. 

Фото с сайта Следственного комитета России

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : история Демонтаж стелы город


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