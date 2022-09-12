Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за демонтажа стелы в Новосибирске

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Пользователи в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о том, что, согласно полученным из следственного управления СК России по Новосибирской области сведениям, обращение одного из жителей города по данному вопросу перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Ход расследования будет проконтролирован в центральном аппарате ведомства.

Напомним редакция писала о том, что глава СК России Александр Бастрыкин распорядился организовать проверку по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске. Жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте. Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о том, что в 2022 году ремонтные работы стелы, посвящённой 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией».

Ранее редакция сообщала, что главу Следственного комитета России попросили возбудить дело против депутата горсовета Новосибирска.