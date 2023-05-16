Крик о помощи ученых СО РАН

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) обратились к органам власти Российской Федерации, коллективам научных и промышленных организаций, профессиональному научному сообществу, а также ко всем неравнодушным гражданам с открытым письмом (Опубликовано на сайте института. — Ред.). В нем ученые просят защитить российскую аэродинамическую науку и спасти то, что создавалось десятилетиями от надвигающегося краха.

— Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах. Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке, — говорится в письме.

В письме ученые напомнили, что за последний год трое ученых-аэродинамиков института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Отмечается, что материалы ученых неоднократно проверялись экспертной комиссией института на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.

— Представление таких результатов не только не может нанести ущерба безопасности нашей Родины, но и наоборот, повышает престиж российской науки в мире, — уверены ученые.

Они подчеркивают, что ученые института обладают большим опытом в вопросах, связанных с защитой гостайны и экспортного контроля технологий. Однако констатируют, что следственные органы опираются на другое мнение в качестве экспертного.

— Кто эти эксперты? Каков их профессиональный уровень? Компетентны ли они для вынесения решений, которые, с одной стороны, требуют высочайшей квалификации, а, с другой стороны, максимально ответственного подхода, потому что цена даже самой мелкой ошибки в данном вопросе — жизнь, свобода и достоинство конкретного человека? У нас нет ответов на эти ключевые вопросы, потому что имена тех людей, которые оценивали по запросу следствия научную и техническую составляющую деятельности наших коллег, известны только следственным органам, — отмечают ученые в письме.

В ИТПМ СО РАН боятся за судьбу коллег и говорят о том, что не понимают, как дальше делать свое дело.

— С одной стороны, основным показателем качества нашей работы в рамках государственного задания и проектов российских государственных фондов и ведомств является степень представления наших результатов научному сообществу, включая научные публикации и выступления на конференциях. С другой стороны, мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования. В этой ситуации нашему институту — единственной в стране академической организации, обладающей обширной базой для экспериментальных и численных аэродинамических исследований — просто невозможно работать. Отсутствие публикаций и выступлений на конференциях — это не просто невыполнение государственного задания организации, это причина стремительного падения уровня исследований, необходимым условием для поддержания и роста которого является активная научная коммуникация, — сожалеют ученые.

По их наблюдениям, создавшаяся ситуация уже негативно сказывается на молодых кадрах — лучшие студенты отказываются идти работать в институт, а лучшие молодые сотрудники уходят из науки.

Ученые напоминают, что падение уровня исследований, связанное со старением ученых, разрушением преемственности поколений специалистов, проявится не моментально, но постепенно станет необратимым и стремительным. Они говорят о том, что фактически, сейчас видны признаки повторения ситуации 90-х годов прошлого века.

— Уважаемые коллеги и друзья, граждане России, мы просим вас о помощи! Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности. Научным организациям и их работникам необходимо четкое, основанное на законе понимание, где проходит граница между работой на благо Родины и государственной изменой. По действиям наших коллег и других подозреваемых ученых необходима научная и техническая экспертиза высочайшего уровня, которую могла бы осуществить Российская академия наук, организация, которая объединяет не только российских ученых мирового уровня, но и ведущих разработчиков аэрокосмической техники гражданского и военного назначения. Данные вопросы, по нашему мнению, требуют безотлагательного решения, иначе будет невозможно предотвратить катастрофу, нависшую над отечественной аэродинамикой и предотвратить ущерб, причиняемый российской науке в целом! — взывают о помощи ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

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