Обвиняемого в убийстве матери двоих детей в Бердске отправили в СИЗО

В Новосибирской области арестовали 29-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве матери двоих детей.

Трагедия произошла в одной из пятиэтажек Бердска в воскресенье, 4 августа. Первыми на место ЧП приехали пожарные. Они эвакуировали из горящего дома 18 жильцов, а уже после тушения квартиры, в которой находился очаг возгорания, нашли тело погибшей женщины.

По подозрению в жестокой расправе следователи СК задержали любовника погибшей.

Как рассказали Infopro54 знакомые сибирячки, парочка регулярно ссорилась и нередко переходила в «мордобой». Избитая женщина писала на тирана заявления в полицию, но потом забирала их.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Накануне правоохранители задержали подозреваемого.

— Постановлением Бердского городского суда Новосибирской области обвиняемому в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2024 года, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция рассказывала о том, что в момент преступления дети погибшей от рук любовника женщины гуляли на улице. Соседи рассказали подробности отношений между предполагаемым душегубом и его жертвой.