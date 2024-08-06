Новосибирские врачи поставили на коньки 12-летнюю девочку с ДЦП

Хирурги из новосибирского НИИТО помогли 12-летней девочке стать актрисой и кататься на роликах.
Настя Приходько родилась недоношенной с ДЦП. Уже в 11 месяцев ребенку дали инвалидность. Малышка не могла самостоятельно даже ползать, не говоря уж о том, что ходить самостоятельно. Родители говорят, что порой у них опускались руки, была растерянность — что делать дальше.
Бесконечные мотания по больницам и санаториям давали временный эффект. В одну из таких поездок в барнаульский санаторий Настя с мамой попали на прием врача НИИТО Вадима Кожевникова. После этой встречи жизнь юной сибирячки изменилась кардинально — доктор взялся всерьез за ее здоровье.
— Ребенок поступил к нам с резкими двигательными ограничениями —максимум могла стоять и делать несколько шагов только с поддержкой. Имелись множественные контрактуры суставов нижних конечностей и деформаций. На протяжении раннего детского возраста они проходили консервативное лечение, реабилитацию, антиспастическую терапию, но подошли к тому моменту, когда необходимо хирургическое вмешательство, — рассказал заведующий детским отделением ННИИТО Вадим Кожевников.
Первый этап операций был выполнен в Барнауле, в федеральном центре травматологии и ортопедии. Следующий этап выполнялся в новосибирском НИИТО.
После выявления очага патологии в нервной системе был выполнен анализ походки Насти. Определив зоны вмешательства, хирурги выполнили сухожильно-мышечные операции и устранили патологическую позу, поставив пациентку в вертикальное положение с дальнейшей ранней реабилитацией.
После проведенных операций жизнь девочки круто поменялась и наполнилась.
При содействии благотворительного проекта «Михутка», помогающим детям-инвалидам, Настя попробовала себя в роли актрисы и приняла участие в местном конкурсе красоты. Сейчас девочка старается участвовать везде: кататься на роликах, на лыжах, играть в теннис на колясках.
— Реабилитация — это ежедневный труд: ЛФК, массаж, бассейн. Надо пересиливать себя. Через боль и слезы занимаемся, восстанавливаемся. Глядя на мучения дочки, я уходила на кухню и плакала, сердце разрывалось. Верим, молимся. Не зря говорят, что мысли материальны. Дочь заряжает энергией и своей улыбкой. Глядя на нее, веришь, что все будет хорошо, — поделилась мама девочки Диана Васильева.
Ранее редакция сообщала о том, что хирурги новосибирского НИИТО в прямом смысле поставили на ноги 17-летнюю девушку с детским церебральным параличом. С детства Виктория могла передвигаться только ползком на коленях.
источник фото: скриншот видео НИИТО им. Я.Л.Цивьяна
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru