Новосибирские врачи поставили на коньки 12-летнюю девочку с ДЦП

Хирурги из новосибирского НИИТО помогли 12-летней девочке стать актрисой и кататься на роликах.

Настя Приходько родилась недоношенной с ДЦП. Уже в 11 месяцев ребенку дали инвалидность. Малышка не могла самостоятельно даже ползать, не говоря уж о том, что ходить самостоятельно. Родители говорят, что порой у них опускались руки, была растерянность — что делать дальше.

Бесконечные мотания по больницам и санаториям давали временный эффект. В одну из таких поездок в барнаульский санаторий Настя с мамой попали на прием врача НИИТО Вадима Кожевникова. После этой встречи жизнь юной сибирячки изменилась кардинально — доктор взялся всерьез за ее здоровье.

— Ребенок поступил к нам с резкими двигательными ограничениями —максимум могла стоять и делать несколько шагов только с поддержкой. Имелись множественные контрактуры суставов нижних конечностей и деформаций. На протяжении раннего детского возраста они проходили консервативное лечение, реабилитацию, антиспастическую терапию, но подошли к тому моменту, когда необходимо хирургическое вмешательство, — рассказал заведующий детским отделением ННИИТО Вадим Кожевников.

Первый этап операций был выполнен в Барнауле, в федеральном центре травматологии и ортопедии. Следующий этап выполнялся в новосибирском НИИТО.

После выявления очага патологии в нервной системе был выполнен анализ походки Насти. Определив зоны вмешательства, хирурги выполнили сухожильно-мышечные операции и устранили патологическую позу, поставив пациентку в вертикальное положение с дальнейшей ранней реабилитацией.

После проведенных операций жизнь девочки круто поменялась и наполнилась.

При содействии благотворительного проекта «Михутка», помогающим детям-инвалидам, Настя попробовала себя в роли актрисы и приняла участие в местном конкурсе красоты. Сейчас девочка старается участвовать везде: кататься на роликах, на лыжах, играть в теннис на колясках.

— Реабилитация — это ежедневный труд: ЛФК, массаж, бассейн. Надо пересиливать себя. Через боль и слезы занимаемся, восстанавливаемся. Глядя на мучения дочки, я уходила на кухню и плакала, сердце разрывалось. Верим, молимся. Не зря говорят, что мысли материальны. Дочь заряжает энергией и своей улыбкой. Глядя на нее, веришь, что все будет хорошо, — поделилась мама девочки Диана Васильева.

Ранее редакция сообщала о том, что хирурги новосибирского НИИТО в прямом смысле поставили на ноги 17-летнюю девушку с детским церебральным параличом. С детства Виктория могла передвигаться только ползком на коленях.