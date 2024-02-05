Обвиняемые в убийстве хирурга в ЖК «Марсель» получили условный срок в Новосибирске

В Октябрьском районом суде огласили приговор Денису Голованову и Михаилу Свиридову, обвиняемых в убийстве новосибирского хирурга Романа Бондарчука.

— Судом Голованов признан виновным по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.

Свиридов признан виновными по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. На основании вердикта присяжных по статье «Подстрекательство к убийству» Свиридов оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, —сообщили в пресс-службе суда.

Обоих осужденных освободили в зале суда.

Решением суда в пользу трех родственников погибшего Романа Бондарчука в счет компенсации морального вреда с Голованова взыскано 6 миллионов рублей, в пользу еще одного потерпевшего с Голованова и Свиридова солидарно взыскана компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, кровавая драма разыгралась рано утром 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель» на набережной реки Обь.

По версии следователей, Голованов и Свиридов в компании девушек распивали алкоголь на смотровой площадке ЖК, когда повздорили с Романом Бондарчуком и его другом Алексеем Лашкулем, отдыхающими в другой компании там же.

— 32-летний обвиняемый согласился с предложением 31-летнего обвиняемого убить одного из мужчин. Взял нож, которым нанёс мужчине удар в живот, от чего тот скончался. Затем оба обвиняемых поочерёдно нанесли второму потерпевшему руками, ногами, а также битой и стеклянной бутылкой множественные удары по голове, чем причинили ему лёгкий вред здоровью, — сообщали ранее в региональном СК.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Пособничество и подстрекательство к убийству» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. 1 февраля они сочли Голованова и Свиридова невиновными в смерти Романа Бондарчука и вынесли им оправдательный вердикт.

Погибший работал хирургом в Центральной городской больнице. Он был единственным сыном у родителей.

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