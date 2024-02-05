Смартфоны могут спровоцировать развитие рака: миф или реальность

По мнению онколога Руслана Басанова, утверждение о том, что использование смартфонов может спровоцировать развитие рака, является скорее мифом, чем имеет какое-то отношение к реальности, передает «Лента.ру».

Специалист отметил, что это некогда популярное заблуждение было опровергнуто почти сразу в то же время, как возникло. В интервью с изданием онколог назвал авторов таких домыслов «дилетантами, у которых нет нужного понимания законов физики».

Однако Басанов обратил внимание на то, что регулярное использование смартфонов тем не менее способно негативно влиять на здоровье человека. Так, например, малоподвижный образ жизни может спровоцировать целый ряд серьезных заболеваний — от ожирения до психологических проблем.

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