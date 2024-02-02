Суд оправдал обвиняемого в убийстве подростка на пляже в Новосибирске

Советский районный суд Новосибирска огласил приговор Ивану Прудникову, обвиняемому в жестоком убийстве подростка на пляже «Бумеранг.

— Обвиняемый в совершении преступления по статье «Убийство» оправдан в соответствии с оправдательным вердиктом присяжных заседателей, за непричастностью к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трагедия произошла летом 2018 года, в кемпинге на пляже, где 16-летний Дима Абрамов из Новокузнецка отдыхал с родными.

Утром мальчик вышел в туалет и вернулся в домик истекая кровью. Позже эксперты насчитали на теле и шее школьника более 4 ран, одна из которых стала смертельной.

Через несколько лет тщетных поисков убийцы в Калининградской области задержали Ивана Прудникова, который подрабатывал охранником в кемпинге в то время, когда там отдыхал Дима.

Следствие установило, что между Димой Абрамовым и его предполагаемым убийцей произошел конфликт из-за снимков, которые якобы сделал школьник.

Свою вину Иван Прудников не признал.

Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей, которые поверили обвиняемому и 18 января вынесли ему вердикт «Невиновен».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ксении Карабиной, чьи дети погибли в пожаре. В это время мать была на работе, а няня малышей заперла их одних в квартире и ушла делать ресницы.