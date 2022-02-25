Обвиняемый в минировании новосибирских судов арестован

По сообщению Железнодорожного районного суда Новосибирска, избрана мера пресечения обвиняемому в минировании зданий Новосибирского областного суда и Железнодорожного районного суда.

— По данным следователя, 27 января 2022 года обвиняемый — Иван Захаров — позвонил на горячую линию по номеру «112» и сообщил, что в Железнодорожном районном суде г. Новосибирска и Новосибирском областном суде готовятся акты терроризма — здания заминированы, — говорится в сообщении Железнодорожного районного суда. — На место незамедлительно прибыли сотрудники соответствующих служб, граждане и сотрудники суда были эвакуированы из здания.

Впоследствии было установлено, что сообщение о готовящемся акте терроризма является ложным, так как при осмотре помещений в здании суда взрывчатые вещества обнаружены не были.

По решению суда, Иван Захаров, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ, заключен под стражу сроком на 01 месяц 04 суток, то есть до 27 марта 2022 года.

Постановление не вступило в законную силу.