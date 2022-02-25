Весь мир лихорадит из-за внутренней политической заварухи в США

О признании независимости

— Я внимательно слежу за событиями, которые происходят на Украине в последние годы. Мне это напоминает наши 90-е годы, когда в России во многом тоже было внешнее управление. Политика соглашательства привела к тому, что наша страна понесла урон сопоставимый с Великой Отечественной войной. Потери в экономике оказались страшные. В том числе благодаря лозунгам и красивым идеологическим догматам. Сейчас идеологию вроде бы отменили, но против нас по-прежнему очень жестко работает пропагандистско-идеологическая машина. Я довольно много поездил по миру, хотел понять, где мы проиграли, и наблюдал это и в США, и в европейских странах. В 90-х годах прошлого века наша пропагандистская машина была гораздо слабее западной, как и экономика. Последствия этого мы сейчас пожинаем.

Волокита вокруг «минских соглашений» — политический эксперимент на судьбах и жизнях людей, которые были вынуждены много лет жить под огнем. Решение о признании независимости ЛНР и ДНР со стороны России ожидалось и было оправдано. Мне кажется, что мы выбрали верный момент, когда нужно было принять непростое решение, дать понять, что к России нельзя относиться так, как это хочется Западу и США. Что Россия способна защитить интересы жителей Донбасса и дать отпор русофобии. Если Украина будет напичкана руководителями, работающими в интересах внешнего управления, то ядерные бомбы появятся там очень быстро. У нас под боком.

К сожалению, многие европейцы и американцы воспитаны на пропаганде «Россия — враг». Идеология вдолбила им этот образ, и в качестве врага Россия является очень мощным элементом и инструментом в мировой экономике и политике. Гигантским американским корпорациям с огромными бюджетами нужен образ внешнего врага, чтобы периодически организовывать войнушки — США организовали около 30 войн в разных странах мира. Желательно чужими руками, либо в крайнем случае засыпать города килотоннами бомб с неба, где вероятность попадания в солдат НАТО минимальна. Как было в Югославии. К сожалению, мы стали заложниками мировой политической жизни, когда образ «злобной России» отвлекает электорат Европы и США от внутренних проблем, нарастающих в этих странах. Внешний враг позволяет некоторым политикам «утопить» эти проблемы под громкими лозунгами и избраться. Увы, но уровень дипломатии и подготовки политиков на мировом уровне сейчас очень сильно упал.

Санкции отрезвляют

Санкции — отрезвляющий напиток, горькое лекарство, которое мы пьем на протяжении всей своей истории. Пока еще не во всех сферах экономики, но скоро подойдет время, и мы почувствуем их влияние везде. И повод для санкций против нас найдется всегда.

Но лично я считаю, что России от санкций только польза. Народ уже протрезвел от раболепия перед западным образом жизни. Руководящие товарищи тоже начинают трезветь, так как по экономикам ведущих капиталистических стран видно, что либеральная теория перестает работать и заходит в тупик. До многих российских руководителей, наконец, доходит, что та экономическая и финансовая модель управления, которая сложилась в 90-е годы, себя исчерпала и выявила очень много проблем. Думаю, что санкции, что против нас выдвигает Запад, пойдут и ему на пользу — зарубежные страны поймут, что о Россию нельзя вытирать ноги.

Считаю, что санкции, которые нам грозят, уже все просчитаны. Конечно, какой-то удар по экономике России будет. Это очевидно. С другой стороны, это даст толчок к мобилизации всех ресурсов и заставит пересмотреть модели управления. Думаю, что это подстегнет объединительные процессы, в том числе стран СНГ, будет стимулировать развитие внутреннего рынка и внутренней промышленности.

Вводя финансовые санкции, американцы рубят сук, на котором сидят. Такое поведение пугает все страны мира, и позиции доллара как мировой финансовой валюты они таким образом сильно ослабляют. Это очевидно по доле доллара в обслуживании торговых операций, а также в госрезервах разных стран, где он замещается золотом или другими валютами. Очень надеюсь, что в итоге мы придем к реформированию финансовой системы, уйдем от доллара, начнем продавать экспортные товары за отечественную валюту и укреплять рубль. Сегодня у нас большой профицит бюджета, в том числе благодаря высоким ценам на нефть и газ. У нас сформирован большой резерв в Фонде национального благосостояния, а также золотовалютные резервы, структура которых изменена в пользу золота и других валют.

Видимо, сейчас не обойдется без укрепления партнерства с Китаем. Азиатское направление с каждым годом все больше прирастает и укрепляется. Там миллиардное молодое население, а значит, и будущее человечества. Если Европа не захочет быть с Россией, то прорыв будет в отношениях между РФ и КНР. Для Сибири это будет большим плюсом и стимулом для развития. Санкции заставят Москву вводить в оборот те территории, на которые раньше обращалось мало внимания.

Кстати, в последние месяцы я вижу, что идет большой отток людей и бизнеса с территории Украины. Часть капитала бежит на Запад, но часть приходит в Россию. Это неудивительно, так как многие украинцы имеют два паспорта: украинский и российский, хотя формально им это запрещено. В этом плане думаю, что обострение ситуации сыграло плохую шутку с Украиной: от санкций против российской экономики украинская рухнет. Содержать такую большую страну ни Америка, на Запад не будут. У них не та ситуация.

Если санкции ударят по газопроводу и Россия пойдет на обострение (перекроет маршрут по Украине при том, что «Северный поток-2» до сих пор не работает), то очень серьезные проблемы будут у энергетики Европы. Отопительный сезон еще не закончился, а хранилища уже почти пустые. Кроме того, сейчас в Усть-Луге под Санкт-Петербургом ударными темпами строятся несколько предприятий по сжижению газа и газохимии с емкостью переработки 50 млрд кубометров год. Это сопоставимо с мощностью «Северного потока-2». То есть мы вместо поставок сырья будем сами его перерабатывать. Это даст толчок к развитию нашего рынка. Мы получим кучу высокотехнологичных продуктов, которые потом сами сможем продавать по всему миру. А аналогичные производства в ЕС будут нам не конкуренты, так как лишатся дешевого сырья.

Так что лично я серьезных последствий от экономических санкций против России не ожидаю, а те что будут, заставят нас более глубоко пересматривать свою экономическую, а потом и финансовую политику. Это пойдет на пользу России.

А что завтра?

Если говорить о перспективах, то, на мой взгляд, сейчас очевидно, что стране удалось решить многие вещи в сфере вооружений, и это позволило укрепить оборону РФ. Теперь нам нужно укреплять экономику. России нужно возвращаться к каким-то классическим моментам управления и экономическим моделям. Брать все хорошее, что было у нас в СССР, что есть в плановой рыночной экономике, проанализировать опыт китайской модели адаптации социализма к рынку. Думаю, что в итоге какой-то вариант мы найдем. Его нужно вырабатывать срочно!

Еще раз подчеркиваю, нам крайне необходимо реформировать финансовую систему и перестать молиться на доллар, который в ближайшие годы будет только проседать. Сейчас по всему миру идут поиски замещающей валюты. Это свидетельствует о том, что появятся новые валютные зоны, новые альянсы и договоренности, основанные не на однополярном мире. Сейчас идет настоящая драка между банкирами и цифровиками — и это реальный процесс. Здесь крайне важно определить роль государства, идеологию, понятные и нужные цели. Санкции спровоцировали сильнейшее падение фондового рынка в России и в мире, дестабилизировали мировые фондовые рынки, уронили стоимость и так недооцененных акций российских предприятий. Это несет риск margin-call и создает прекрасные возможности по дешевой цене выкупить и исправить некоторые перекосы в наших отраслях, ранее купленных иностранцами. Возможно, государству сейчас нужно сосредоточиться на деприватизации системных стратегически важных предприятий РФ. Это одна из возможностей, которая сейчас будет.

Что касается политики, то, мне кажется, американцы и европейцы должны вспомнить о том, что Россия — большая страна со своей культурой и многовековой историей. Достаточно пренебрежительное отношение к нам и наша постоянная извиняющаяся позиция — гипертрофированы, но мы во многом сами в этом виноваты. Сейчас вся мировая пропагандистская машина работает на большие денежные мешки, корпорации, имеющие планетарный характер, им нужно бесконечно расширять рынок, захватывать новые территории. Это законы рынка, подкрепленные политикой двойных стандартов. Для них Россия со своей огромной территорией, богатыми недрами — как кость в горле. Именно поэтому нам крайне необходимо иметь крепкую экономику, армию и сплоченность народа. Тогда мы сможем победить всех. Можете воспринимать это как лозунг, но я действительно так считаю.

И еще один момент. Почему то, что мы видим, происходит именно сейчас. Очевидно, что президенту Джо Байдену нужно показать своему народу внешнего врага, чтобы проскочить очередной политический цикл. В ноябре в США предстоит замена трети состава конгрессменов и сенаторов. Очень высока вероятность того, что партия Байдена потеряет перевес в сенате и конгрессе из-за катастрофических проблем в экономике и социальной ситуации в стране, а партия Дональда Трампа усилит позиции — и далее велика вероятность, что будет инициирован импичмент. Очевидно, что Трамп постарается отомстить Байдену. Вот из-за этой внутренней политической заварухи США и лихорадит весь мир. Украина здесь только один из инструментов воздействия на Россию, чтобы отвлечь народ, и позволить политикам США выйти на выборы. Времени для этого остается очень мало — февраль-март. В Америке уже формируются предвыборные позиции электората, и к июню этот процесс обретет устойчивую форму. Что-то изменить потом будет уже очень сложно.

Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено Александром Лубенцом