В Новосибирске возобновили строительство Восточного обхода после зимы

На Восточном обходе Новосибирска возобновили укладку покрытия из бетона после зимнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор». В планах на сезон 2023 года — закрыть участок в 10,7 км до осени, а затем обеспечить сквозной проезд на транспортной развязке между селом Новолуговое и СНТ «Ромашка-Иня».

— Сейчас идет укладка основания из пескоцемента и щебеночно-песчаной смеси, а обустраивают кюветы и обочины. Также продолжается инженерное обустройство путепровода с подходами к нему на пересечении с автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий, который действует в режиме рабочего движения с августа прошлого года. На мостовых сооружениях первого этапа ведутся работы по бетонированию межбалочного пространства пролётов, на пересечении с автодорогой Академгородок – Кольцово смонтированы стойки и на крайних опорах устроены ригели и шкафные стенки будущего путепровода, уложены водопропускные трубы, — пояснили в «Сибуправтодоре».— В данный момент строительство продолжается на 11 участках. На них работают более 100 человек и не менее 50 единиц техники.

В прошлом году на 20-километровом первом этапе цементобетонное покрытие было уложено на участках общей протяженностью около 9 км. Общая толщина дорожной одежды строящейся магистрали составляет более 1,4 м. Работы на объекте АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска, входящий в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги», планируется завершить в 2024 году. Всего намечены четыре этапа, результатом их реализации станет 80-километровая объездная дорога, которая свяжет существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».

Восточный обход Новосибирска — один из ключевых объектов дорожного строительства в Новосибирской области. Строительство I этапа входит в пятилетний план развития дорожной сети, реализация которого в очередной раз обсуждалась в ходе научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов российской Федерации», которая прошла 26-28 апреля в Казани.

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