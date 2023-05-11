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Объявлен очередной аукцион на строительство водозаборной станции в Бердске

  • 11/05/2023, 16:40
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Очередной аукцион на строительство водозаборной станции в Бердске
Начальная цена увеличилась до 610 млн рублей.

В Новосибирской области объявлен очередной аукцион на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству водозаборных сооружений г. Бердска — насосной станции первого подъема, говорится на сайте госзакупок. Первый аукцион, объявленный в конце марта 2023 года, признан несостоявшимся, так как единственная заявка была признана не соответствующей требованиям к содержанию и составу заявки.

Напомним, под строительство выделен участок на правом берегу Новосибирского водохранилища площадью 25,2 тыс. кв.м. Согласно документации, производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Работы по объекту разделены на несколько этапов. Так, подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий должно быть завершено до 30 ноября 2023 года, а работы по строительству вводу объекта в эксплуатацию — до 30 ноября 2024 года. Приступить к работам подрядчик должен 5 июня 2023 года.

Начальная цена контракта составляет 610 млн. руб. с НДС (что на 20 млн рублей больше, чем в аукционе, который был объявлен в марте). Источники финансирования строительства объекта: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») заключил контракт на разработку проектной документации водозаборных сооружений Бердска — насосной станции первого подъема» с ООО «Е-Кад Инжиниринг». Цена контракта составила 43 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что на бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор.

Фото: pixabay.com, analogicus

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : насосная станция водозаборные сооружения Бердск


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