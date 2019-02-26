Объявлены новые торги на проведение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

МКУ «Управление дорожного строительства» объявило торги на проведение первой части работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Согласно документации, в 2019 году будут отремонтированы следующие участки улично-дорожной сети:

– ул. Гоголя от ул. Мичурина до ул. Ипподромской и ул. Фрунзе от ул. Советской до ул. Кошурникова — начальная стоимость работ 111,7 млн рублей.

– Бердское шоссе от ул. Одоевского до проспекта Строителей — начальная стоимость работ 154,9 млн рублей.

– ул. Жуковского от ул. Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского) — начальная стоимость работ 100,7 млн рублей.

– ул. Фабричная от железнодорожного путепровода на площади Инженера Будагова до развилки Димитровского моста (в том числе ликвидация места концентрации ДТП на перекрестке ул. Фабричной и ул. Спартака) — начальная стоимость работ 133,3 млн рублей.

– ул. Большевистская от дома № 48 до ул. Выборной (в том числе ликвидация двух мест концентрации ДТП: на перекрестке ул. Большевистской и ул. Днепрогэсовской и ул. Большевистская, 229) — начальная стоимость работ 182 млн рублей.

Общая протяженность отремонтированных участков составит 17,73 километра, начальная максимальная стоимость работ — 682,8 млн рублей.

Последний день подачи заявок — 13 марта, аукцион состоится 18 марта.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска