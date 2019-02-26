Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» и Клуб Директоров представляют платформу «ПРО финансы»

Время турбулентности – это когда ваш бизнес «трясет» от внешних обстоятельств. Нововведений государства, которые оборачиваются все новыми затратами и ограничениями. Изменений в поведении ваших клиентов, их предпочтений и покупательской способности. Нестабильности регионального рынка, на который выходят все новые федеральные игроки.

Что делать? Становиться более гибким и эффективным, выжимать максимум из ваших внутренних ресурсов.

20-летний проектный опыт «ИНТАЛЕВ» показывает, что далеко не во всех компаниях система управления финансами по-настоящему помогает бизнесу двигаться к поставленным целям. В этом – точка роста эффективности для большинства российских компаний. На встречах платформы «ПРО финансы» будем разбираться, как реализовать этот потенциал вашего бизнеса.

Кто отвечает за финансовый результат бизнеса?

Поговорим о том, кто в компании отвечает за прибыль – с кого спрашивать необходимую сумму? Определим рычаги влияния на финансовый результат и роль руководителя компании в этом процессе. Разберем кейс по созданию эффективной финансовой структуры для торгово-производственной компании.

Кто в компании отвечает за прибыль? Почему это не директор?

Финансовая структура – современный инструмент управления финансовым результатом.

Как выделять центры финансовой ответственности. Человеческий фактор.

Эксперт

Марина Гусева (Гуляева) – генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления. 15-летний опыт в разработке и оптимизации управления финансами для бизнеса.

Дата: 12 марта 2019, вторник. Время: с 17.30 до 19.30

Место: Маринс Парк Отель (Новосибирск), г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1, зал «Сочи», 2 этаж

Стоимость участия: 500 руб.

Регистрация и оплата обязательна по ссылке >>

18+

Фото: предоставлены организаторами