В АО «РЭС» подвели итоги выполнения ремонтной программы за 2018 год

В производственной деятельности АО «РЭС» — системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области — пристальное внимание уделяется реализации годовой ремонтной программы. Работы на энергообъектах ведутся круглый год. Это необходимое условие для поддержания оборудования в исправном состоянии и обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса региона, в том числе безаварийного прохождения осенне-зимнего периода и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Масштабное электросетевое хозяйство, находящееся в зоне ответственности АО «РЭС», требует постоянного качественного профессионального обслуживания. Поэтому в ремонтной деятельности Общества выделены приоритетные направления, которые позволяют обеспечить соблюдение технического состояния электрических сетей, соответствующего нормам Правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ), а также качество электрической энергии в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013.

Основными объектами, на которых выполняется капитальный ремонт, являются:

воздушные линии электропередач 0,4-220 кВ;

подстанции 10-220 кВ;

трансформаторы 10/0,4 кВ и т.п.

За 2018 год в рамках реализации ремонтной программы специалисты АО «РЭС» выполнили капитальный ремонт воздушных линий (ВЛ) электропередачи классом напряжения от 0,4 до 220 кВ общей протяженностью 2045 км, что на 19 % выше уровня предыдущего года. Также в течение года были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 1193 подстанциях напряжением 10–220 кВ, что не только превысило плановое значение, но и результаты по аналогичным работам в прошлом году.

Помимо выполнения капитальных ремонтов значительное внимание уделяется реализации целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования, которые включают в себя такие работы, как:

замена высоковольтных вводов 35-220 кВ;

замена опорно-стержневой изоляции на полимерную;

замена корпусов комплектных трансформаторных подстанций на КТПН;

замена грозотроса на ВЛ 35-220 кВ;

экспертная оценка технического состояния ВЛ 35-220 кВ, силовых и измерительных трансформаторов 35-220 кВ;

тепловизионное обследование оборудования и другие виды работ.

Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. В 2018 году были запланированы работы по расчистке просек на площади 2369 га, фактически вырублено 2852 га, что составляет 120% от показателей календарного плана!

Стоит отметить, что план по всем целевым программам в рамках ремонтной программы АО «РЭС» был выполнен или даже перевыполнен, по некоторым из них – с двукратным превышением! Такие результаты обеспечили не только перевыполнение ремонтной программы, утвержденной на 2018 год, но и значительный рост к уровню прошлого года! В отчетном периоде удалось выполнить различных мероприятий почти на 40% больше, чем в 2017 году.

Достигнутые результаты имеют большое значение, ведь своевременный и качественный ремонт энергооборудования – это важнейший этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок, залог выполнения обязательств компании перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.

Фото предоставлено пресс-служба АО «РЭС»