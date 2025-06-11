Рекламодателям

Объявлены сроки ограничения движения по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

  • 11/06/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Объявлены сроки ограничения движения по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске
С 9 июня на одной из главных транспортных артерий Новосибирска образуются огромные пробки

Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта, проезжающие по перекрестку улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, столкнулись с неудобствами из-за временного ограничения движения на трех полосах.

По информации из Telegram-канала СГК, причина — замена участка тепломагистрали длиной около 300 метров.

— Теплосеть, проложенная в 1982 году, поставляет тепло 24 многоквартирным домам и ряду общественных объектов. Коммуникации проложены под дорогой, — пояснили в СГК.

Работы и перекрытие дорог пройдут в несколько этапов.

С 6 по 19 июня на участке от внутриквартального проезда до улицы Сибиряков-Гвардейцев, около дома № 106 на улице Немировича-Данченко, частично перекроют три полосы в сторону площади К. Маркса.

С 23 июня по 15 июля движение будет ограничено на участке от поворота с улицы Немировича-Данченко возле типографии «Советская Сибирь» до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Здесь тоже перекроют три полосы, но уже в сторону площади Ефремова.

С 20 по 23 июня частично перекроют одну полосу на улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади К. Маркса. Также закроют трамвайные пути в обе стороны. Кроме того, ограничат движение транспорта по одной полосе в сторону площади Ефремова.

СГК обещает завершить работы раньше запланированного срока.

Стоит отметить, что жители Кировского района уже почувствовали эти ограничения. Пробка на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев — Немировича-Данченко начинается от рынка Левобережный. Часть автотранспорта передислоцировалась на улицу Ватутина, что также привело к формированию огромных заторов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ведет капитальный ремонт энергоблока. После его завершения, вырастет не только эффективность энергоблока, но и экологичность.

Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com

204

Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ограничение дороги


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков

Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

За шесть лет реформы в регионе ничего не поменялось — стало только хуже
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске стоимость «квадрата» в элитных квартирах за месяц выросла на 9%
11/06/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Объявлены сроки ограничения движения по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске
11/06/25 12:30
Город Общество Транспорт
Какие квартиры выбирают айтишники в Новосибирске
11/06/25 12:23
Недвижимость
Логистика и стройка — ключевые факторы падения объемов производства в Сибири
11/06/25 12:00
Бизнес Промышленность Экономика
Сбер: объем льготного кредитования сибирских фермеров вырос на 40% в 2025 году
11/06/25 11:45
Бизнес
60 кандидатов отобрали для участия в проекте «Герои НовоСибири»
11/06/25 11:38
Власть
В Новосибирске назвали самый криминальный и безопасный районы
11/06/25 11:00
Общество Право&Порядок
Мэрия Новосибирска оценила стоимость продления Дзержинской линии метро
11/06/25 10:30
Власть Город Транспорт
Перечень самых дефицитных специалистов в Новосибирске возглавили врачи
11/06/25 10:00
Общество Экономика
Движимое и недвижимое имущество пляжа в Академгородке передано мэрии Новосибирска
11/06/25 9:00
Власть Общество
В Сибири резко вырос спрос на сапожников и швей
10/06/25 19:00
Бизнес Общество Промышленность
В Mitsubishi прокомментировали перспективы запуска производства машин в России
10/06/25 18:00
Бизнес
В новосибирской FoodTech-компании ввели конкурсное производство
10/06/25 17:00
Бизнес Инновации
Признание на высшем уровне: жители Новосибирской области получили государственные награды
10/06/25 16:55
Власть
С 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий
10/06/25 16:45
Образование Общество
Бывший мэр Новосибирска Локоть возмутился сносом памятника в Киргизии
10/06/25 16:00
История Общество Политика
Китайские автопроизводители пока отложили захват Новосибирска
10/06/25 15:30
Дело экс-главы Центра водных видов спорта рассматривает новосибирский суд
10/06/25 15:00
Общество Право&Порядок
Безопасность детей: в Новосибирске обновляют тротуары и устанавливают освещение у школ
10/06/25 14:15
Власть
Выдача автокредитов в России в мае упала вдвое
10/06/25 14:00
Популярное
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности