Объявлены сроки ограничения движения по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

Автовладельцы и пассажиры общественного транспорта, проезжающие по перекрестку улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, столкнулись с неудобствами из-за временного ограничения движения на трех полосах.

По информации из Telegram-канала СГК, причина — замена участка тепломагистрали длиной около 300 метров.

— Теплосеть, проложенная в 1982 году, поставляет тепло 24 многоквартирным домам и ряду общественных объектов. Коммуникации проложены под дорогой, — пояснили в СГК.

Работы и перекрытие дорог пройдут в несколько этапов.

С 6 по 19 июня на участке от внутриквартального проезда до улицы Сибиряков-Гвардейцев, около дома № 106 на улице Немировича-Данченко, частично перекроют три полосы в сторону площади К. Маркса.

С 23 июня по 15 июля движение будет ограничено на участке от поворота с улицы Немировича-Данченко возле типографии «Советская Сибирь» до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Здесь тоже перекроют три полосы, но уже в сторону площади Ефремова.

С 20 по 23 июня частично перекроют одну полосу на улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону площади К. Маркса. Также закроют трамвайные пути в обе стороны. Кроме того, ограничат движение транспорта по одной полосе в сторону площади Ефремова.

СГК обещает завершить работы раньше запланированного срока.

Стоит отметить, что жители Кировского района уже почувствовали эти ограничения. Пробка на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев — Немировича-Данченко начинается от рынка Левобережный. Часть автотранспорта передислоцировалась на улицу Ватутина, что также привело к формированию огромных заторов.

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