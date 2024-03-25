Объём господдержки новосибирских аграриев составит более 5 млрд рублей

На совещании в правительстве региона обсудили меры поддержки для аграриев и предстоящую посевную кампанию.

― В области подготовлено 1 млн 256 тыс. га пашни. Общая посевная площадь в 2024 году должна превысить 2 миллиона 360 тыс. га. Семенной материал заготовлен в достаточных объемах. Особое внимание в текущем году уделят популяризации лучших достижений российской, особенно сибирской селекции, ― доложил главе региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Уже активизирована работа по минеральным удобрениям. В этом году уже приобретено 99 тысяч тонн удобрений, если сюда прибавить остатки с 2-23 года, то это уже на 60 процентов закрывает потребности.

На контроле стоит вопрос о техническом переоснащении хозяйств. Приобретено 123 единицы техники на общую сумму 840 млн рублей. В это направление вложено субсидий на 705 млн рублей. Наиболее высокие темпы достигнуты в Черепановском, Краснозёрском, Ордынском, Новосибирском и Венгеровском районах. Комплексная готовность техники – 94%.

― В феврале до сельхозпроизводителей доведено 742 млн рублей государственной поддержки за счёт средств областного бюджета, в марте планируется перечислить еще 703 млн рублей, ― сообщают в правительстве региона.

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» объем всех предусмотренных средств составляет более 5,6 млрд рублей, из них более 1,4 млрд ― из федерального бюджета.