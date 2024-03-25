27 последних троллейбусов доставили в Новосибирск

На прошлой неделе в Новосибирске завершился контракт на поставку 120 троллейбусов.

По словам и. о. Новосибирска Олега Клемешова во время оперативного совещания в правительстве региона, на минувшей неделе в Новосибирск привезли последние троллейбусы по данному контракту.

Напомним, что в конце 2022 года столица Сибири заключила контракт на поставку 120 новых троллейбусов. Их доставили несколькими партиями. В начале месяца в городе насчитывалось 102 новых троллейбуса. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что 93 контрактных троллейбуса из 120 поставлены в Новосибирск.