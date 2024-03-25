«Мордой в пол, руки за спину!»: при попытке теракта задержаны трое жителей Новосибирска

Троих жителей Новосибирска задержали при попытке теракта на избирательных участках в Барнауле.

ЧП произошло накануне выборов Президента России. Молодые люди прибыли к одному из избирательных штабов, прихватив с собой 5 самодельных «коктейлей Молотова». Однако план провалился, когда перед ними предстали силовики.

Выяснилось, что 22-летний главарь банды приехал в Барнаул в конце прошлого года на заработки. Получив задание от куратора-террориста, с которым он продолжительное время был на связи, сибиряк понял, что не справится в одиночку. Утянуть с собой на дно он решил двоих приятелей из родного Новосибирска. Так как 25-летний и 17-летний подельники были радикальных взглядов, то тут же прибыли «на подмогу».

Вместе они изготовили зажигательную смесь и пошли «на дело».

— В отношении троих жителей Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору». Им уже предъявлено обвинение, — рассказали Infopro54 в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Все трое взяты под стражу и находятся в СИЗО.

Как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, ставил задачи и руководил сибиряками один из террористов «Легиона «Свобода России*» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ).

— Все инструкции по совершению теракта обвиняемым давал украинский куратор, — добавил собеседник.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ задержало жителя Алтайского края, который присягнул ВСУ. Его обвиняют в государственной измене.