Во втором квартале в Новосибирске вырос спрос на услуги по загородному строительству

Во 2 квартале 2023 года в Новосибирске спрос на все виды строительных услуг вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает пресс-служба Авито Услуги.

— С большой уверенностью можно прогнозировать, что в текущем сезоне динамика роста рынка частного загородного строительства значительно превысит показатели прошлого строительного сезона. Примечательно, что наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей «под ключ», спрос растет и на отдельные строительные работы, — отметила Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Также она отметила, что поэтапная стройка становится выгодным вариантом: владелец может покупать материалы и финансировать проект поэтапно, что дает большую гибкость в планировании бюджета

В число наиболее востребованных строительных работ, спрос на которые в Новосибирске увеличился во II квартале наиболее активно, вошли кладочные работы (+47%), услуги проектирования и подготовки смет (+121%), фундаментные работы (+78%) и изыскательные работы (+36%).

Во всех регионах страны наибольший прирост спроса на строительные услуги показали Москва (+79%), Пермь (+66%), Уфа (+63%), Улан-Удэ (+62%), Владивосток (+58%). В десятку городов с самым активным спросом на строительство также вошли Екатеринбург (+56%), Красноярск (+50%), Тюмень (+48%), Ижевск (+46%), Самара (+45%).

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