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Обзор популярных моделей кассовых аппаратов «Атол»

  • 10/07/2019, 12:26
Компания «Атол» выпускает контрольно-кассовую технику с 2001 года. Со вступлением в силу 54-ФЗ предпринимателей обязали устанавливать оборудование нового образца – онлайн-кассы.

Лидер на рынке ККТ «Атол» предлагает терминалы, оснащенные множеством функций и полностью отвечающие требованиям законодательства. Они могут передавать информацию о совершенных операциях продажи ОФД и ФНС через интернет мгновенно.

Кассовые аппараты Атол имеют все необходимые сертификаты и получили одобрение со стороны налоговой службы. Компания реализует готовые технические решения для обеспечения кассовой дисциплины в любых видах торговли, в том числе интернет-магазинах. Кроме создания современного оборудования, она разрабатывает ПО для автоматизации работы кассира. Какие кассы бренда «Атол» сегодня на вершине рейтинга популярности?

Самые востребованные модели

Рейтинг составлен на основании объективного мнения пользователей. Четыре модели, снискавшие признание по функциональности, внешнему виду:

  1. «Атол 90Ф». Работает в автономном режиме, поэтому может задействоваться для выездной торговли и курьеров. Мощности АКБ достаточно для 9 часов беспрерывного пользования. О том, что аппарат нужно подзарядить, сообщит встроенный индикатор (касса не отключится в неподходящий момент). Модель 90Ф свободно взаимодействует с любым интернет-соединением благодаря встроенным модулям WI-FI, 2G, 3G. Дизайн удовлетворит поклонников классики с кнопками и графическим дисплеем.
  2. «Атол 91Ф». Модернизированная версия 90Ф. К имеющимся опциям производитель добавил возможность интеграции в систему сканера, что позволяет использовать аппарат для ЕГАИС. Пользователи отмечают его компактность и малый вес, надежность и невысокую стоимость, присущие классическим моделям. Несмотря на вид, касса «Атол 90Ф» обладает полноценным функционалом и вне зависимости от применения – автономного или подключения к ПК – делает управление продажами весьма эффективным.
  3. «Атол 92Ф». Идеальная техника для тех, кто желает полностью автоматизировать деловые процессы, понеся при этом минимум расходов. Она позволяет: работать через личный кабинет из любой точки мира (нужно интегрировать систему учета товаров), контролировать остатки на складе, зарядить оборудование даже в авто через USB-порт. Дизайн также на высоте – крупные кнопки, понятный интерфейс, наличие «горячих» клавиш. Касса может работать в совокупности со сканером штриховых кодов, ридером (для эквайринга), при определенных манипуляциях – с ЕГАИС.
  4. «Атол 60Ф». Эта онлайн-касса в некотором роде – революционная модель. В ней есть встроенный аккумулятор и пинпад. Совместив с оборудованием для эквайринга (ридером), ею можно оснастить курьеров (извечная проблема сдачи ликвидируется сама собой), потому что покупатели и потребители услуг могут расплатиться банковской картой. Вообще модель позиционируется как оптимальный вариант для работы курьерской службы, на это предназначение указывает удобный ремешок для фиксации аппарата к руке. Из других инноваций можно отметить подключение к внешним устройствам на базе ОС Android, что избавляет владельцев от необходимости подключать кассу к ПК. Все транзакции выполняются при участии смартфона или планшета. Цена «Атол 60Ф» вполне приемлемая.

Рассмотренные модели считаются самыми «ходовыми». Купить их по адекватным ценам можно в «Авангард Сервис». Компания не только продает разное кассовое оборудование, но и обслуживает его. Получить консультацию по представленным в интернет-магазине товарам можно онлайн.

Фото предоставлено рекламодателем

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