I’way rent a car ищет партнеров в Новосибирске

Фирсов заявляет, что это достаточно автономные виды бизнеса.
— Адресация сразу к двум сообществам потенциальных пользователей — отельерам и туристическим компаниям — это достаточно технично, хорошо в плане быстрой «засветки» новой услуги, — отмечает Ольга Тимохина, директор по развитию бюро путешествий «Гран-Тур». — Правда, я не берусь оценивать накал потенциального спроса именно на аренду без водителя — на тот сервис, который и был акцентирован. Что конкретно до меня, то у нашей компании выше потребность в трансфере, ее покрывает наше сотрудничество с «Киви-такси». Еще одна теоретически привлекательная сторона — категориальное разнообразие автопарка. С другой стороны, это не совсем парк — то есть эти машины не ресурс компании, а агрегированные ресурсы партнеров. В этом, по-моему, и сила, и уязвимость идеи агрегаторства — ты очень зависишь от техник управленческой консолидации — и онлайновой, и офлайновой. По своему опыту могу сказать, что там очень много рисков — и технических, и личностных, связанных с фактором конкретных специалистов-айтишников, менеджеров. Этот замысел очень требователен к технической стороне, и детально оценить его можно не в ходе презентации, а уже в контексте пользовательского опыта.