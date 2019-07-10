Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

I’way rent a car ищет партнеров в Новосибирске

Автомобильный рент-агрегатор с глобальным охватом и новосибирскими корнями нацелился на операторов HORECA-рынка и туристические компании.
  • 10/07/2019, 12:43
Автор: Игорь Смольников
I’way rent a car ищет партнеров в Новосибирске
Своих машин в регионах у компании сейчас нет — она использует парк местных партнеров.

Автомобильный рент-агрегатор I’way rent a car (бренд новосибирской компании ООО «Саас Транс»), специализирующийся на автомобильных трансферах и прокате автомобилей без водителя, решил расширить присутствие на рынке родного региона. Сейчас поле его деятельности  практически все уголки планеты, имеющие стабильное дорожное покрытие. Проект работает в городах 120 стран мира, где есть потребность во временно-оперативном пользовании автомобилем. Этим, к слову, сервис отличается от каршеринга: функциональное поле которого  мегаполисы, а ситуативная модель  разовая, «добраться из точки А в точку Б». Прокат без водителя  сервис бронируемый, с заранее проговоренными опциями и с широкой хронологией.

 На исторической родине бренда, в Новосибирске, мы себя долго активно не проявляли,  подтверждает Александр Фирсов, генеральный директор компании. — Это не парадокс, это было объективно, в силу сосредоточения на других зонах активности. Основной заказчик у нас находится все-таки в двух столицах  в Москве и Санкт-Петербурге. Именно там сосредоточено максимальное количество бизнес-трэвелагентств. Довольно велика наша контактная зона в Азербайджане. По России наше сервисное пространство  и столицы, и периферия вплоть до Дальнего Востока.

Исходный продукт компании  автотрансфер. В 2018-м появилось новое направление  прокат автомобилей без водителя.

Фирсов заявляет, что это достаточно автономные виды бизнеса.

 Изначально мы работали только с бизнес-трэвелагентствами, которые устраивали деловые мероприятия, а сейчас хотим расширить круг партнеров. Устоявшееся амплуа Новосибирска  это именно центр делового туризма, город командировок, конгресс-сити. С рекреационным туризмом город сам по себе не ассоциируется, но он генератор этого потока «наружу». Оценив ситуацию в развитии, мы поняли, что здесь, в Новосибирске, очень много турагентств, отельеров  это другая целевая аудитория,  заявил собеседник InfoPro54.

По словам Александра Фирсова, бизнес автомобильных трансферов и проката автомобилей без водителя требовательный ко многим составляющим: IT-аспектам (связь, координация, логистика  темы для глобального сервиса принципиальные), страховой поддержке сервиса и, конечно же, к автопарку. Возраст автомобиля  от года до трех, категориальная вариативность  от эконом-класса до бизнес-класса, от городских седанов до спорт-каров, минивэнов и внедорожников. К тому же, у таких машин нет характерного бортового оформления  детали образа «машина напрокат»  детали, отторгающей многих от каршеринга. Своих машин в регионах у компании сейчас нет  она использует парк местных партнеров.

 Наши автомобили выглядят как обычные машины, без всяких характерных логотипов и ливрей на боку,  поясняет Александр Фирсов. — Потому у людей, чутких к уровню своей самоподачи, не будет комплексов при их использовании.

По наблюдениям Фирсова, в сервисе rent a car есть не слишком разительная, но зримая сезонность клиентских предпочтений:

 В сезон отпусков многие постоянные клиенты просят на прокат уже другой автомобиль, для других целей  в более каникулярном стиле. Это как в одежной моде: деловой костюм и одежда для отпуска  разные эстетики.

Несмотря на интернациональность нынешнего концепта, о превращении компании в «бывшую новосибирскую» (по пути других марок, стартовавших в нашем городе) речи не идет, ибо в этом нет объективной потребности.

 Уровень глобализации нашего бизнеса быстро стал таков, что вопрос о том, где делать главный офис, утратил принципиальное значение,  рассуждает Александр Фирсов.  Если сервис абсолютно интернационален, то вопрос «Москва или Новосибирск?»  тема несущественная. Головной офис у нас по-прежнему в Новосибирске, и на широту планов это никак не влияет. Собственники, мозговой центр, IT-направление, работающее над технологическими решениями быстрого бронирования и интеграции,  все это находится в Новосибирске. Разумеется, это не отрицает бэк-офисы в Москве, мировых столицах и в крупных туристических центрах.

Проведение конференции для туроператоров и представителей отельных сетей Александр Фирсов объяснил желанием максимально охватить клиентское сообщество, донести суть сервиса если не до всех сразу, то до значимого большинства участников регионального рынка.

 Туроператоры пока активнее в партнерстве, в первом знакомстве,  сравнивает Александр Фирсов межотраслевые нюансы темпераментов.  Но отельеры  тоже важные и ценные собеседники. Это специалисты, олицетворяющие глобальные отельные бренды. То есть наши потенциальные посредники во взаимодействии с этими марками. Любая международная отельная сеть  это очень ценный партнер в деле глобализации нашего бизнеса.

Потенциальные пользователи услуги предложение оценили с осторожным оптимизмом.

 Адресация сразу к двум сообществам потенциальных пользователей  отельерам и туристическим компаниям  это достаточно технично, хорошо в плане быстрой «засветки» новой услуги,  отмечает Ольга Тимохина, директор по развитию бюро путешествий «Гран-Тур».  Правда, я не берусь оценивать накал потенциального спроса именно на аренду без водителя  на тот сервис, который и был акцентирован. Что конкретно до меня, то у нашей компании выше потребность в трансфере, ее покрывает наше сотрудничество с «Киви-такси». Еще одна теоретически привлекательная сторона  категориальное разнообразие автопарка. С другой стороны, это не совсем парк  то есть эти машины не ресурс компании, а агрегированные ресурсы партнеров. В этом, по-моему, и сила, и уязвимость идеи агрегаторства  ты очень зависишь от техник управленческой консолидации  и онлайновой, и офлайновой. По своему опыту могу сказать, что там очень много рисков  и технических, и личностных, связанных с фактором конкретных специалистов-айтишников, менеджеров. Этот замысел очень требователен к технической стороне, и детально оценить его можно не в ходе презентации, а уже в контексте пользовательского опыта.

ООО «Саас Транс» основана Дмитрием Салиховым и Дмитрием Сарайкиным в 2009 году. В 2013 начала продвигаться под брендом I’way rent a car. С 2012 года работает за пределами России. Компания обслуживала ралли «Париж-Пекин» и маркетинговых партнеров Олимпиады в Сочи.

Фото автора

 

Популярное с сайта

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

10/07/2019, 11:35
Стоимость проекта составляет 33 млн рублей.
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

10/07/2019, 11:09
Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры
В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

10/07/2019, 10:34
Уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии новообразований создаётся на базе НПЗ с участием СПбПУ.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Роспотребнадзор расследует разлив нефтепродуктов в области

10/07/2019, 13:18

Новосибирские предприятия будут развивать сотрудничество с узбекскими и монгольскими коллегами

10/07/2019, 13:15

Деловой и ситуационный туризм могут привлечь гостей в Новосибирск

10/07/2019, 13:00

За шесть месяцев перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли почти на 16%

10/07/2019, 12:08

Новосибирские вузы подготовят специалистов по BigData

10/07/2019, 11:39

СГК строит линии циркуляции горячего водоснабжения в Пашино

10/07/2019, 11:35

Второй депутат горсовета зарегистрировался кандидатом в мэры

10/07/2019, 11:09

В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

10/07/2019, 10:34

Очередного циклического кризиса не избежать

09/07/2019, 21:29

Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

09/07/2019, 18:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска