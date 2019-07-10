I’way rent a car ищет партнеров в Новосибирске

— Изначально мы работали только с бизнес-трэвелагентствами, которые устраивали деловые мероприятия, а сейчас хотим расширить круг партнеров. Устоявшееся амплуа Новосибирска — это именно центр делового туризма, город командировок, конгресс-сити. С рекреационным туризмом город сам по себе не ассоциируется, но он генератор этого потока «наружу». Оценив ситуацию в развитии, мы поняли, что здесь, в Новосибирске, очень много турагентств, отельеров — это другая целевая аудитория, — заявил собеседник InfoPro54.

По словам Александра Фирсова, бизнес автомобильных трансферов и проката автомобилей без водителя требовательный ко многим составляющим: IT-аспектам (связь, координация, логистика — темы для глобального сервиса принципиальные), страховой поддержке сервиса и, конечно же, к автопарку. Возраст автомобиля — от года до трех, категориальная вариативность — от эконом-класса до бизнес-класса, от городских седанов до спорт-каров, минивэнов и внедорожников. К тому же, у таких машин нет характерного бортового оформления — детали образа «машина напрокат» — детали, отторгающей многих от каршеринга. Своих машин в регионах у компании сейчас нет — она использует парк местных партнеров.

— Наши автомобили выглядят как обычные машины, без всяких характерных логотипов и ливрей на боку, — поясняет Александр Фирсов. — Потому у людей, чутких к уровню своей самоподачи, не будет комплексов при их использовании.

По наблюдениям Фирсова, в сервисе rent a car есть не слишком разительная, но зримая сезонность клиентских предпочтений:

— В сезон отпусков многие постоянные клиенты просят на прокат уже другой автомобиль, для других целей — в более каникулярном стиле. Это как в одежной моде: деловой костюм и одежда для отпуска — разные эстетики.

Несмотря на интернациональность нынешнего концепта, о превращении компании в «бывшую новосибирскую» (по пути других марок, стартовавших в нашем городе) речи не идет, ибо в этом нет объективной потребности.

— Уровень глобализации нашего бизнеса быстро стал таков, что вопрос о том, где делать главный офис, утратил принципиальное значение, — рассуждает Александр Фирсов. — Если сервис абсолютно интернационален, то вопрос «Москва или Новосибирск?» — тема несущественная. Головной офис у нас по-прежнему в Новосибирске, и на широту планов это никак не влияет. Собственники, мозговой центр, IT-направление, работающее над технологическими решениями быстрого бронирования и интеграции, — все это находится в Новосибирске. Разумеется, это не отрицает бэк-офисы в Москве, мировых столицах и в крупных туристических центрах.

Проведение конференции для туроператоров и представителей отельных сетей Александр Фирсов объяснил желанием максимально охватить клиентское сообщество, донести суть сервиса если не до всех сразу, то до значимого большинства участников регионального рынка.

— Туроператоры пока активнее в партнерстве, в первом знакомстве, — сравнивает Александр Фирсов межотраслевые нюансы темпераментов. — Но отельеры — тоже важные и ценные собеседники. Это специалисты, олицетворяющие глобальные отельные бренды. То есть наши потенциальные посредники во взаимодействии с этими марками. Любая международная отельная сеть — это очень ценный партнер в деле глобализации нашего бизнеса.

Потенциальные пользователи услуги предложение оценили с осторожным оптимизмом.